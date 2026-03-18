РФ несамовито вдарила по Одещині: велика пожежа на стратегічному об'єкті
РФ несамовито вдарила по Одещині: велика пожежа на стратегічному об'єкті

Ворог атакував Одещину дронами, спричинивши суттєві пошкодження

18 березня 2026, 09:50
Клименко Елена

У ніч з 17 на 18 березня російські загарбники знову здійснили атаку на Одеську область, використовуючи ударні безпілотники. Метою атаки став важливий об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Про це повідомив Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації.

Фото: з відкритих джерел

Атака була спрямована на об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено частину обладнання. Однак, завдяки оперативним діям рятувальників, пожежу вдалося швидко ліквідувати, і, на щастя, жертв серед населення не було. Зараз тривають роботи з усунення наслідків цієї атаки.

Це вже не перша атака на Одещину. Напередодні, 17 березня, російські війська також завдали ударів по регіону, пошкодивши стратегічні об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. За інформацією місцевої адміністрації та ДСНС, на підприємствах виникли пожежі, але жертв серед людей не було. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах спостерігалися перебої з електропостачанням, і частина критичної інфраструктури була переведена на резервне живлення.

Своєю чергою, в ДСНС України повідомили, що після ворожого удару по Одещині рятувальники працювали на кількох об'єктах одночасно. На цей момент усі пожежі вже були ліквідовані.

Як вже писали "Коментарі", американський президент Дональд Трамп зробив нову гучну заяву щодо допомоги, яку США надають Україні. Під час брифінгу 17 березня він підкреслив, що американська влада повинна ретельно перевірити, як витрачаються фінансові та військові ресурси, надані Україні в період президентства Джо Байдена.  



