logo

BTC/USD

73891

ETH/USD

2318.16

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ неистово ударила по Одесщине: большой пожар на стратегическом объекте
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ неистово ударила по Одесщине: большой пожар на стратегическом объекте

Враг атаковал Одесщину дронами, нанеся существенные повреждения.

18 марта 2026, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь с 17 на 18 марта российские захватчики снова совершили атаку на Одесскую область, используя ударные беспилотники. Целью атаки стал важный объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации.

Фото: из открытых источников

Атака была направлена на объект критической инфраструктуры, в результате чего повреждена часть оборудования. Однако благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось быстро ликвидировать, и, к счастью, жертв среди населения не было. Сейчас ведутся работы по устранению последствий этой атаки.

Это уже не первая атака на Одесщину. Накануне, 17 марта, российские войска также нанесли удары по региону, повредив стратегические объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. По информации местной администрации и ГСЧС, на предприятиях возникли пожары, но жертв среди людей не было. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах наблюдались перебои с электроснабжением, и часть критической инфраструктуры была переведена на резервное питание.

В свою очередь, в ГСЧС Украины сообщили, что после вражеского удара по Одесщине спасатели работали на нескольких объектах одновременно. К настоящему моменту все пожары уже были ликвидированы.

Как уже писали "Комментарии", американский президент Дональд Трамп сделал новое громкое заявление о помощи, которую США оказывают Украине. В ходе брифинга 17 марта он подчеркнул, что американские власти должны тщательно проверить, как тратятся финансовые и военные ресурсы, предоставленные Украине в период президентства Джо Байдена.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости