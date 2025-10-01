logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ може далі не витримати: стало відомо про непоправні втрати агресора у вересні
РФ може далі не витримати: стало відомо про непоправні втрати агресора у вересні

Брак пального на російському ринку сягнув 20% від загального обсягу споживання.

1 жовтня 2025, 07:50
Наприкінці вересня внаслідок ударів українських дронів було виведено з ладу близько 25% потужностей нафтопереробної галузі Росії. За даними самих російських ЗМІ, протягом вересня через атаки БпЛА зупинилися чотири нафтопереробні заводи.

РФ може далі не витримати: стало відомо про непоправні втрати агресора у вересні

Серед них — один із найбільших у країні "Кіришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області, який поступається лише одному підприємству за обсягами переробки, а також Рязанський НПЗ компанії "Роснєфть", що входить до п’ятірки лідерів у галузі.

Зокрема, Рязанський НПЗ зупинився ще 5 вересня, Кіришський — 14 вересня. 20 вересня призупинив роботу Новокуйбишевський НПЗ, а вже 22-го — Астраханський газопереробний завод компанії "Газпром".

Зупинка цих підприємств спричинила скорочення виробництва бензину в країні, що призвело до дефіциту пального на внутрішньому ринку — він досяг 20% від загального попиту.

Станом на 28 вересня на російських НПЗ було зупинено майже 38% потужностей первинної переробки. Загальна доступність виробництва бензину й дизелю впала на 6% у серпні та на 18% у вересні. Це стало найгіршим показником за останні роки, перевищивши навіть антирекорди серпня 2023 року (23% простою) та травня 2022 і 2020 років.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Україна відповідає ударами по території РФ на наступні російські атаки по українських містах — і це один із найефективніших наявних у нас методів протидії ворогу. Західні держави, які володіють далекобійною зброєю, могли б значно допомогти Україні, передавши такі системи та дозволивши застосовувати їх для ударів у глибину Росії. 



