РФ может дальше не выдержать: стало известно о непоправимых потерях агрессора в сентябре

В конце сентября в результате ударов украинских дронов было выведено из строя около 25% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли России. По данным самих российских СМИ, в течение сентября из-за атак БПЛА остановились четыре нефтеперерабатывающих завода.

Фото: из открытых источников

Среди них — один из крупнейших в стране "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, который уступает только одному предприятию по объемам переработки, а также входящему в пятерку лидеров в отрасли Рязанский НПЗ компании "Роснефть".

В частности, Рязанский НПЗ остановился еще 5 сентября, Киришский – 14 сентября. 20 сентября приостановил работу Новокуйбышевский НПЗ, а уже 22-го — Астраханский газоперерабатывающий завод компании "Газпром".

Остановка этих предприятий повлекла за собой сокращение производства бензина в стране, что привело к дефициту горючего на внутреннем рынке — он достиг 20% от общего спроса.

По состоянию на 28 сентября на российских НПЗ было остановлено около 38% мощностей первичной переработки. Общая доступность производства бензина и дизеля снизилась на 6% в августе и на 18% в сентябре. Это стало самым плохим показателем за последние годы, превысив даже антирекорды августа 2023 года (23% простоя) и мая 2022 и 2020 годов.

Портал "Комментарии" ранее писал , что Украина отвечает ударами по территории РФ на следующие российские атаки по украинским городам — и это один из самых эффективных имеющихся у нас методов противодействия врагу. Западные государства, владеющие дальнобойным оружием, могли бы значительно помочь Украине, передав такие системы и позволив применять их для ударов в глубь России.