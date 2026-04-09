logo_ukra

BTC/USD

71153

ETH/USD

2180.2

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією РФ кинула елітний підрозділ військ: яке місто Путін наказав взяти за всяку ціну
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ кинула елітний підрозділ військ: яке місто Путін наказав взяти за всяку ціну

ЗСУ переходять на роботів під шквальним вогнем, але лінія фронту залишається незмінною

9 квітня 2026, 14:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На Куп'янському напрямку українські військові щодня відбивають атаки російських сил, проте зіткнулися з новою загрозою – спеціалізованим підрозділом безпілотників противника. Про це повідомив офіцер підрозділу "Оріон" бригади "Гвардія Наступу" Владислав Золотарьов в ефірі телемарафону.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на цій ділянці фронту діє елітний російський підрозділ БПЛА під назвою "Рубікон". Його основне завдання — зірвати логістику українських сил та не допустити постачання передової.

"Дрони атакують транспорт фактично кожні 3-5 хвилин", — зазначив Золотарьов.

Внаслідок постійних ударів традиційні способи доставки – автомобілі та квадроцикли – стали надто вразливими.

У відповідь ЗСУ почали активно використовувати наземні роботизовані комплекси та так звані "Вампіри" — іноземні безпілотні системи, здатні доставляти боєприпаси, дрони та навіть особовий склад без участі водія, незважаючи на загрозу з повітря.

Незважаючи на інтенсивний тиск, українські позиції на Куп'янському напрямі залишаються стабільними. За словами військового, на ділянці діє так звана "кілзона", яка не дозволяє супротивникові просуватися вперед та закріплюватись на нових рубежах.

Підрозділ "Оріон" утримує цю ділянку з кінця весни 2025 року. За цей час, як наголошує офіцер, завдання російських військ не змінилося – прорвати оборону та просунутися вперед. Однак усі спроби залишаються безрезультатними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ситуація для російських окупаційних військ у Куп'янську стала критичною, незважаючи на попередні переможні звіти командування Кремля. Російські пропагандисти та Z-військори масово повідомляють про фактичну втрату контролю над містом та оточення підрозділів, які раніше намагалися там закріпитися.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини