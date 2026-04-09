РФ кинула елітний підрозділ військ: яке місто Путін наказав взяти за всяку ціну

На Куп'янському напрямку українські військові щодня відбивають атаки російських сил, проте зіткнулися з новою загрозою – спеціалізованим підрозділом безпілотників противника. Про це повідомив офіцер підрозділу "Оріон" бригади "Гвардія Наступу" Владислав Золотарьов в ефірі телемарафону.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на цій ділянці фронту діє елітний російський підрозділ БПЛА під назвою "Рубікон". Його основне завдання — зірвати логістику українських сил та не допустити постачання передової.

"Дрони атакують транспорт фактично кожні 3-5 хвилин", — зазначив Золотарьов.

Внаслідок постійних ударів традиційні способи доставки – автомобілі та квадроцикли – стали надто вразливими.

У відповідь ЗСУ почали активно використовувати наземні роботизовані комплекси та так звані "Вампіри" — іноземні безпілотні системи, здатні доставляти боєприпаси, дрони та навіть особовий склад без участі водія, незважаючи на загрозу з повітря.

Незважаючи на інтенсивний тиск, українські позиції на Куп'янському напрямі залишаються стабільними. За словами військового, на ділянці діє так звана "кілзона", яка не дозволяє супротивникові просуватися вперед та закріплюватись на нових рубежах.

Підрозділ "Оріон" утримує цю ділянку з кінця весни 2025 року. За цей час, як наголошує офіцер, завдання російських військ не змінилося – прорвати оборону та просунутися вперед. Однак усі спроби залишаються безрезультатними.

