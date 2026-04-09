РФ бросила элитное подразделение войск: какой город Путин приказал взять любой ценой

На Купянском направлении украинские военные ежедневно отражают атаки российских сил, однако столкнулись с новой угрозой – специализированным подразделением беспилотников противника. Об этом сообщил офицер подразделения "Орион" бригады "Гвардия Наступания" Владислав Золотарев в эфире телемарафона.

По его словам, на этом участке фронта действует элитное российское подразделение БПЛА под названием "Рубикон". Его основная задача — сорвать логистику украинских сил и не допустить снабжения передовой.

"Дроны атакуют транспорт фактически каждые 3-5 минут", — отметил Золотарев.

В результате постоянных ударов традиционные способы доставки – автомобили и квадроциклы – стали слишком уязвимыми.

В ответ ВСУ начали активно использовать наземные роботизированные комплексы и так называемые "Вампиры" — иностранные беспилотные системы, способные доставлять боеприпасы, дроны и даже личный состав без участия водителя, несмотря на угрозу с воздуха.

Несмотря на интенсивное давление, украинские позиции на Купянском направлении остаются стабильными. По словам военного, на участке действует так называемая "килзона", которая не позволяет противнику продвигаться вперед и закрепляться на новых рубежах.

Подразделение "Орион" удерживает этот участок с конца весны 2025 года. За это время, как подчеркивает офицер, задача российских войск не изменилась – прорвать оборону и продвинуться вперед. Однако все попытки остаются безрезультатными.

