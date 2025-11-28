logo_ukra

BTC/USD

91539

ETH/USD

3052.21

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ хоче змінити міжнародне право: експосол України в США попередив про «геополітичну імпотенцію»
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ хоче змінити міжнародне право: експосол України в США попередив про «геополітичну імпотенцію»

Колишній посол України в США Валерій Чалий вважає, що російську війну проти України можна зупинити лише сильною позицією світу

28 листопада 2025, 11:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Росія нині фактично вимагає змінити систему міжнародного права і юридично визнати право на анексію тимчасово окупованих територій. Тобто агресор хоче повернути світ до системи, коли право сильних закріплювалося в міжнародно-правовому порядку.  

РФ хоче змінити міжнародне право: експосол України в США попередив про «геополітичну імпотенцію»

Колишній посол України в США Валерій Чалий. Фото: з відкритих джерел

Колишній посол України у США Валерій Чалий вважає, що не проти такого розвитку подій буде, ймовірно, КНР. Натомість Індія та Бразилія навряд чи погодяться. Піти на це може американський президент Дональд Трамп, але його повноважень буде недостатньо, адже потрібна підтримка Конгресу. 

"Україна, Європейські країни, країни групи семи і більшість країн світу це не підтримують категорично і навряд чи підуть на "геополітичний суїцид", — зазначив Чалий у Facebook.

На його думку, вимоги, які неможливо імплементувати — це "точно не про бажання миру". Це  — бажання розпалювання продовження війни. 

Дипломат дивується, чому Європа та США з економічним потенціалом, який в десятки разів перевищує російські економічні можливості, які до того ж зараз почали швидко танути, просто готові це проковтнути.

"Чому Україна одна повинна рятувати світ? Доходимо до точки біфуркації: або включайтеся в це спільне завдання, або дуже швидко геополітичні хижаки дійдуть до вас", — зазначив Чалий.

За його словами, якщо "охочі" не стануть "рішучими", то історики назвуть їхні сьогоднішні підходи "геополітичною імпотенцією". 

"Нинішній російський режим можна зупинити лише сильною позицією. Слабкість вони сприймають як запрошення до подальшої ескалації та територіальної експансії. Треба діяти! Аргументи є! Навіть при коливання нинішньої адміністрації в Білому дому. Зробіть крок на випередження агресора!" — наголосив дипломат. 

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив занепокоєння щодо планів Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні. На його думку, такий крок може негативно вплинути на перспективи потенційної мирної угоди.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/valerijcalijvaleriychaly
Теги:

Новини

Всі новини