РФ хоче змінити міжнародне право: експосол України в США попередив про «геополітичну імпотенцію»

Росія нині фактично вимагає змінити систему міжнародного права і юридично визнати право на анексію тимчасово окупованих територій. Тобто агресор хоче повернути світ до системи, коли право сильних закріплювалося в міжнародно-правовому порядку.

Колишній посол України в США Валерій Чалий. Фото: з відкритих джерел

Колишній посол України у США Валерій Чалий вважає, що не проти такого розвитку подій буде, ймовірно, КНР. Натомість Індія та Бразилія навряд чи погодяться. Піти на це може американський президент Дональд Трамп, але його повноважень буде недостатньо, адже потрібна підтримка Конгресу.

"Україна, Європейські країни, країни групи семи і більшість країн світу це не підтримують категорично і навряд чи підуть на "геополітичний суїцид", — зазначив Чалий у Facebook.

На його думку, вимоги, які неможливо імплементувати — це "точно не про бажання миру". Це — бажання розпалювання продовження війни.

Дипломат дивується, чому Європа та США з економічним потенціалом, який в десятки разів перевищує російські економічні можливості, які до того ж зараз почали швидко танути, просто готові це проковтнути.

"Чому Україна одна повинна рятувати світ? Доходимо до точки біфуркації: або включайтеся в це спільне завдання, або дуже швидко геополітичні хижаки дійдуть до вас", — зазначив Чалий.

За його словами, якщо "охочі" не стануть "рішучими", то історики назвуть їхні сьогоднішні підходи "геополітичною імпотенцією".

"Нинішній російський режим можна зупинити лише сильною позицією. Слабкість вони сприймають як запрошення до подальшої ескалації та територіальної експансії. Треба діяти! Аргументи є! Навіть при коливання нинішньої адміністрації в Білому дому. Зробіть крок на випередження агресора!" — наголосив дипломат.

