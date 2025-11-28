РФ хочет изменить международное право: экспосол Украины в США предупредил о «геополитической импотенции»

Россия фактически требует изменить систему международного права и юридически признать право на аннексию временно оккупированных территорий. То есть агрессор хочет вернуть мир в систему, когда право сильных закреплялось в международно-правовом порядке.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Фото: из открытых источников

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что не против такого развития событий будет, вероятно, КНР. Индия и Бразилия вряд ли согласятся. Пойти на это может американский президент Дональд Трамп, но его полномочий будет недостаточно, ведь необходима поддержка Конгресса.

"Украина, Европейские страны, страны группы семи и большинство стран мира это не поддерживают категорически и вряд ли пойдут на "геополитический суицид", — отметил Чалый в Facebook.

По его мнению, требования, которые невозможно имплементировать – это "точно не о желании мира". Это – желание разжигания продолжения войны.

Дипломат удивляется, почему Европа и США с экономическим потенциалом, в десятки раз превышающим российские экономические возможности, которые к тому же сейчас начали быстро таять, просто готовы проглотить это.

"Почему Украина одна должна спасать мир? Доходим до точки бифуркации: либо включайтесь в эту общую задачу, либо очень быстро геополитические хищники дойдут до вас", — отметил Чалый.

По его словам, если "желающие" не станут "решительными", то историки назовут их сегодняшние подходы "геополитической импотенцией".

"Нынешний российский режим можно остановить только сильной позицией. Слабость они воспринимают как приглашение к дальнейшей эскалации и территориальной экспансии. Надо действовать! Аргументы есть! Даже при колебаниях нынешней администрации в Белом доме. Сделайте шаг на опережение агрессора! – подчеркнул дипломат.

