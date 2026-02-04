logo_ukra

Війна з Росією РФ готується вбиваьти українців по-новому: на Заході розкрили небезпечний сценарій
РФ готується вбиваьти українців по-новому: на Заході розкрили небезпечний сценарій

Російські військові почали застосовувати дрони «Гербера» як платформи для запуску розвідувальних і ударних безпілотників

4 лютого 2026, 13:35
Клименко Елена

Російська армія вдалася до нової тактики застосування безпілотників, модернізувавши дрони типу "Гербера". Тепер їх використовують як своєрідні повітряні платформи для транспортування інших БПЛА — як ударних, так і розвідувальних — у глибокий тил України. Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

РФ готується вбиваьти українців по-новому: на Заході розкрили небезпечний сценарій

Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що українським військовим поки не вдалося ідентифікувати FPV-дрон, який був доставлений за допомогою "Гербери". Через це залишається відкритим питання, чи призначався він для розвідки, чи для безпосереднього ураження цілей.

Раніше російські війська вже експериментували з концепцією "дрона-матки", зокрема використовуючи безпілотники типу "Молния". Втім, такі апарати мають суттєво обмежену дальність польоту. На відміну від них, "Гербера" здатна долати від 300 до 600 кілометрів, що значно розширює можливості ворога щодо проникнення вглиб української території.

У ISW підкреслюють, що застосування базових дронів "Гербера" дозволяє російській армії розгортати розвідувальні засоби там, де раніше це було складно або неможливо. Це збільшує кількість стратегічно важливих і водночас важкодоступних об’єктів, які можуть стати потенційними цілями для майбутніх ударів.

Водночас експерти сумніваються, що Сили оборони України масово використовуватимуть класичні системи протиповітряної оборони для знищення невеликих FPV-дронів у тилових районах. Такий підхід є економічно та тактично недоцільним.

Саме тому, наголошують в ISW, Україні критично необхідно нарощувати виробництво та застосування дронів-перехоплювачів, а також розвивати системи ППО точкової дії. Адже наявні засоби радіоелектронної боротьби не здатні забезпечити повноцінний захист усієї інфраструктури від нової повітряної загрози.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін і надалі використовує холодну пору року як інструмент тиску на Україну. Про це у своїй колонці для The Atlantic пише журналіст і штатний автор видання Саймон Шустер.  



