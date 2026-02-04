РФ готовится убивать украинцев по-новому: на Западе раскрыли опасный сценарий

Российская армия прибегла к новой тактике применения беспилотников, модернизировав дроны типа "Гербера". Теперь они используются как своеобразные воздушные платформы для транспортировки других БПЛА — как ударных, так и разведывательных — в глубокий тыл Украины. Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что украинским военным пока не удалось идентифицировать FPV-дрон, доставленный с помощью "Герберы". Поэтому остается открытым вопрос, предназначался ли он для разведки или для непосредственного поражения целей.

Ранее российские войска уже экспериментировали с концепцией "дрона-матки", в частности, используя беспилотники типа "Молния". Впрочем, такие аппараты обладают существенно ограниченной дальностью полета. В отличие от них, Гербера способна преодолевать от 300 до 600 километров, что значительно расширяет возможности врага по проникновению вглубь украинской территории.

В ISW подчеркивают, что применение базовых дронов Гербера позволяет российской армии разворачивать разведывательные средства там, где раньше это было сложно или невозможно. Это увеличивает количество стратегически важных и одновременно труднодоступных объектов, которые могут стать потенциальными целями для будущих ударов.

В то же время эксперты сомневаются, что Силы обороны Украины будут массово использовать классические системы противовоздушной обороны для уничтожения небольших FPV-дронов в тыловых районах. Такой подход экономически и тактически нецелесообразен.

Именно поэтому, подчеркивают в ISW, Украине критически необходимо наращивать производство и применение дронов-перехватчиков, а также развивать системы ПВО точечного действия. Ведь средства радиоэлектронной борьбы не способны обеспечить полноценную защиту всей инфраструктуры от новой воздушной угрозы.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать холодное время года как инструмент давления на Украину. Об этом в своей колонке для The Atlantic пишет журналист и штатный автор издания Саймон Шустер.