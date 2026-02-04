logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ готовится убивать украинцев по-новому: на Западе раскрыли опасный сценарий
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ готовится убивать украинцев по-новому: на Западе раскрыли опасный сценарий

Российские военные начали применять дроны Гербера как платформы для запуска разведывательных и ударных беспилотников

4 февраля 2026, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская армия прибегла к новой тактике применения беспилотников, модернизировав дроны типа "Гербера". Теперь они используются как своеобразные воздушные платформы для транспортировки других БПЛА — как ударных, так и разведывательных — в глубокий тыл Украины. Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

РФ готовится убивать украинцев по-новому: на Западе раскрыли опасный сценарий

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что украинским военным пока не удалось идентифицировать FPV-дрон, доставленный с помощью "Герберы". Поэтому остается открытым вопрос, предназначался ли он для разведки или для непосредственного поражения целей.

Ранее российские войска уже экспериментировали с концепцией "дрона-матки", в частности, используя беспилотники типа "Молния". Впрочем, такие аппараты обладают существенно ограниченной дальностью полета. В отличие от них, Гербера способна преодолевать от 300 до 600 километров, что значительно расширяет возможности врага по проникновению вглубь украинской территории.

В ISW подчеркивают, что применение базовых дронов Гербера позволяет российской армии разворачивать разведывательные средства там, где раньше это было сложно или невозможно. Это увеличивает количество стратегически важных и одновременно труднодоступных объектов, которые могут стать потенциальными целями для будущих ударов.

В то же время эксперты сомневаются, что Силы обороны Украины будут массово использовать классические системы противовоздушной обороны для уничтожения небольших FPV-дронов в тыловых районах. Такой подход экономически и тактически нецелесообразен.

Именно поэтому, подчеркивают в ISW, Украине критически необходимо наращивать производство и применение дронов-перехватчиков, а также развивать системы ПВО точечного действия. Ведь средства радиоэлектронной борьбы не способны обеспечить полноценную защиту всей инфраструктуры от новой воздушной угрозы.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать холодное время года как инструмент давления на Украину. Об этом в своей колонке для The Atlantic пишет журналист и штатный автор издания Саймон Шустер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости