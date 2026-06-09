РФ готує второгнення з Білорусі на Житомирщину: у ЗСУ зробили несподівану заяву

Українські військові підрозділи, що несуть службу на кордоні з Білоруссю, повідомляють про стабільну та контрольовану ситуацію. За їхніми словами, ознак формування ударних угруповань з боку Росії на цій ділянці наразі не виявлено. Територія залишається добре укріпленою, а спостереження за нею ведеться у цілодобовому режимі. Про це інформує "Суспільне" з посиланням на коментарі військовослужбовців.

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Бійці зазначають, що ситуація на Житомирському напрямку залишається спокійною, без ознак підготовки до можливих наступальних дій. Вони підкреслюють, що українські сили постійно моніторять прикордонну зону та оперативно реагують на будь-які зміни.

Військовослужбовець підрозділу угруповання військ "Захід" Юрій Шахрайчук наголосив, що на кордоні не спостерігається скупчення техніки чи особового складу противника.

"Скупчення військової техніки, створення ударних угруповань та скупчення людей у військовій формі на кордоні України та Білорусі немає", — зазначив він.

Він також нагадав, що всі пункти пропуску на українсько-білоруському та українсько-російському кордонах залишаються закритими з початку повномасштабного вторгнення. Це значно обмежує будь-який рух через ці ділянки та посилює безпековий контроль.

"Ми зараз перебуваємо на основному шляху, який раніше вів з Білорусі в Україну… всі пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю не працюють", — додав військовий.

Паралельно з моніторингом ситуації триває активне зміцнення оборонних позицій. Інженерні підрозділи облаштовують нові рубежі оборони, встановлюють загородження, зводять укриття для особового складу та техніки. Сапери працюють над підвищенням захищеності території.

Військовослужбовець Дмитро повідомив, що оборонні споруди постійно вдосконалюються: будуються бліндажі, окопи для техніки та укриття різного типу. За його словами, робота триває безперервно, оскільки необхідно посилювати кожну ділянку.

Інший боєць, Вадим, розповів про встановлення невибухових інженерних бар’єрів, які ускладнюють просування техніки противника. Зокрема, використовуються спеціальні загородження, включно з малопомітними елементами, здатними зупиняти рух транспорту на визначених рубежах.

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