РФ готовит вторжение из Беларуси на Житомирщину: в ВСУ сделали неожиданное заявление

Украинские военные подразделения, несущие службу на границе с Беларусью, сообщают о стабильной и контролируемой ситуации. По их словам, признаков формирования ударных группировок со стороны России на этом участке пока не обнаружено. Территория остается хорошо укрепленной, а наблюдение за ней ведется в круглосуточном режиме. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на комментарии военнослужащих.

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Бойцы отмечают, что ситуация в Житомирском направлении остается спокойной, без признаков подготовки к возможным наступательным действиям. Они подчеркивают, что украинские силы постоянно мониторят пограничную зону и оперативно реагируют на изменения.

Военнослужащий подразделения группировки войск "Запад" Юрий Шахрайчук подчеркнул, что на границе не наблюдается скопления техники или личного состава противника.

"Скопления военной техники, создания ударных группировок и скопления людей в военной форме на границе Украины и Беларуси нет", — отметил он.

Он также напомнил, что все пункты пропуска на украинско-белорусской и украино-российской границах остаются закрытыми с начала полномасштабного вторжения. Это значительно ограничивает любое движение через эти участки и усиливает контроль безопасности.

"Мы сейчас находимся на основном пути, который раньше вел из Беларуси в Украину… все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью не работают", — добавил военный.

Параллельно с мониторингом ситуации идет активное укрепление оборонных позиций. Инженерные подразделения обустраивают новые рубежи обороны, устанавливают заграждения, возводят укрытия для личного состава и техники. Саперы работают над повышением защищенности территории.

Военнослужащий Дмитрий сообщил, что оборонные сооружения постоянно усовершенствуются: строятся блиндажи, окопы для техники и укрытие разного типа. По его словам, работа продолжается непрерывно, поскольку необходимо усиливать каждый участок.

Другой боец, Вадим, рассказал об установке невзрывных инженерных барьеров, усложняющих продвижение техники противника. В частности, используются специальные заграждения, включая малозаметные элементы, способные останавливать движение транспорта на определенных рубежах.

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