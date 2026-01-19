РФ готує небачений злочин, аби підняти авторитет Путіна у світі: на Заході розкрили загрозу

Вплив і репутація Володимира Путіна стрімко слабшають як усередині Росії, так і за її межами. Це стає помітним не лише для міжнародної спільноти, а й для ключових партнерів Кремля, зокрема президента США Дональда Трампа, а також для прорежимних і провійськових кіл самої РФ. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, заявам російського диктатора дедалі менше довіряють, а в радикальному середовищі Кремля посилюються заклики до рішучих і жорстких кроків, які, на їхню думку, мають відновити "втрачену повагу" до Росії. Представники ультраправих ідеологічних течій відкрито говорять про необхідність демонстрації сили як єдиного аргументу у сучасному світі.

Зокрема, російський ідеолог Олександр Дугін заявив, що Москва нібито опинилася в ситуації, коли змушена вдатися до крайніх заходів, аби повернути собі статус глобального гравця. За його словами, у реальності, де домінує логіка сили, значення мають лише жорстокість, залякування та масштабні руйнування.

Водночас один із високопоставлених чиновників Кремля визнав, що Путін перебуває у складному становищі. Він не готовий жертвувати всім заради покращення відносин із Трампом, адже головним завданням для нього залишається пошук прийнятного завершення війни.

У матеріалі також наголошується, що, попри підписання у 2025 році угод про стратегічне партнерство з Іраном і Венесуелою, Москва фактично не відреагувала на дії США щодо венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та заяви Вашингтона про підтримку іранських протестів. Аналітики вважають, що Путін змушений балансувати між збереженням контактів із Трампом і небажанням відкрито конфліктувати зі США, навіть після інцидентів із захопленням російського нафтового танкера.

Як вже писали "Коментарі", Росія більше не приховує справжнього характеру своєї агресії та фактично перейшла від війни проти української армії до системного терору цивільного населення. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран АТО та військовий аналітик Євген Дикий.