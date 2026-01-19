РФ готовит невиданное преступление, чтобы поднять авторитет Путина в мире: на Западе раскрыли угрозу

Воздействие и репутация Владимира Путина стремительно ослабевают как внутри России, так и за ее пределами. Это становится заметным не только для международного сообщества, но и для ключевых партнеров Кремля, в частности, президента США Дональда Трампа, а также для прорежимных и военных кругов самой РФ. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, заявлениям российского диктатора все меньше доверяют, а в радикальной среде Кремля усиливаются призывы к решительным и жестким шагам, которые, по их мнению, должны восстановить "потерянное уважение" к России. Представители ультраправых идеологических течений открыто говорят о необходимости демонстрации силы как единого аргумента в современном мире.

В частности, российский идеолог Александр Дугин заявил, что Москва якобы оказалась в ситуации, когда вынуждена предпринять крайние меры, чтобы вернуть себе статус глобального игрока. По его словам, в реальности, где доминирует логика силы, значение имеют лишь жестокость, устрашение и масштабные разрушения.

В то же время, один из высокопоставленных чиновников Кремля признал, что Путин находится в сложном положении. Он не готов жертвовать всем ради улучшения отношений с Трампом, ведь главной задачей для него остается поиск приемлемого завершения войны.

В материале также отмечается, что, несмотря на подписание в 2025 году соглашений о стратегическом партнерстве с Ираном и Венесуэлой, Москва фактически не отреагировала на действия США в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро и заявления Вашингтона о поддержке иранских протестов. Аналитики считают, что Путин вынужден балансировать между сохранением контактов с Трампом и нежеланием открыто конфликтовать с США даже после инцидентов с захватом российского нефтяного танкера.

