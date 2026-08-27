РФ готує фатальний удар, який може назавжди змінити ситуацію в Україні: прогноз приголомшує

Росія вже продемонструвала здатність швидко змінювати тактику повітряних атак проти України, намагаючись зробити кожен наступний удар складнішим для протиповітряної оборони. Москва дедалі частіше комбінує різні засоби ураження — дрони-приманки, ударні та реактивні БпЛА, крилаті й балістичні ракети. Вони можуть заходити на цілі з різних напрямків, змінювати маршрути та атакувати кількома хвилями протягом багатьох годин. Головне завдання такої тактики — перевантажити українську ППО, змусити її витрачати дефіцитні ракети-перехоплювачі та виявляти слабкі ділянки оборони. Восени ця стратегія може стати ще небезпечнішою. До якого найгіршого сценарію потрібно готуватися Україні? Видання "Коментарі" вирішило дізнатися думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що головною загрозою восени може стати перехід Росії від простого виснаження української ППО до методичного руйнування найважливіших об'єктів критичної інфраструктури. Москва здатна використовувати тривалі хвилі безпілотників і дронів-приманок, змушуючи сили ППО витрачати ресурси та реагувати на велику кількість цілей, а потім завдавати ударів балістичними й крилатими ракетами. Під особливою загрозою можуть опинитися енергетичні об'єкти, газова інфраструктура, системи тепло- і водопостачання, транспортні вузли та великі міста.

Найнебезпечніший сценарій — якщо Кремль накопичить значну кількість ракет і безпілотників та дочекається сильного похолодання, коли наслідки пошкодження енергетики будуть максимально відчутними. Тоді Росія може провести не одну масштабну атаку, а серію ударів протягом короткого проміжку часу, одночасно намагаючись уразити електростанції, підстанції, газові об'єкти та міські ТЕЦ.

Чат-бот Gemini вважає, що ключова зміна російської тактики полягає у ставці на швидші та технологічно складніші засоби повітряного нападу. Москва нарощує застосування реактивних безпілотників, які значно важче перехоплювати традиційним мобільним вогневим групам, ніж звичайні "Шахеди". Це змушує Україну залучати потужніші й дорожчі засоби ППО. Одночасно росіяни експериментують зі складнішими маршрутами польоту БПЛА, змінюють напрямки безпосередньо під час нальотів і намагаються виявляти слабкі місця української протиповітряної оборони. У результаті масований запуск дронів може виконувати одразу кілька завдань — від безпосереднього ураження об'єктів до виснаження ППО та підготовки коридорів для наступних ракетних ударів.

Восени така схема може перетворитися на системну кампанію проти української енергетики та критичної інфраструктури. Великі хвилі безпілотників здатні використовуватися для перевантаження ППО, після чого Росія може спрямовувати балістичні та інші швидкісні ракети по найважливіших об'єктах — генерації, великих підстанціях і транспортно-логістичних вузлах. Найнебезпечнішим варіантом стане серія повторних ударів по одних і тих самих регіонах напередодні або вже після початку опалювального сезону, щоб ускладнити відновлення інфраструктури та спричинити тривалі перебої з електрикою і теплом.

Чат-бот Copilot переконаний, що Україні слід готуватися до масованих комбінованих атак, коли одночасно запускаються десятки дронів і ракет різних типів. Це може призвести до перевантаження систем ППО, навіть найсучасніших, і дозволити частині цілей прориватися до стратегічних об’єктів. Особливо небезпечними будуть удари по енергетичних вузлах, адже їхня руйнація восени та взимку може залишити мільйони людей без світла й тепла.

Ще один виклик — психологічний тиск. Кремль може зробити ставку на нічні хвильові атаки, щоб виснажити населення та створити атмосферу постійної небезпеки. Це не лише руйнує економіку, а й підриває моральний дух суспільства. Водночас Україна має шанс протидіяти: розвиток власних систем ППО, розосередження критичної інфраструктури та швидке відновлення пошкоджених об’єктів можуть зменшити ефективність російської стратегії.

Загалом усі три моделі ШІ вважають, що осінь може перетворити повітряну війну на справжню дуель технологій, швидкості адаптації та ресурсів. Росія намагатиметься постійно змінювати маршрути й способи застосування безпілотників, збільшувати частку швидкісних цілей та комбінувати їх із крилатими і балістичними ракетами. Українській ППО, відповідно, доведеться перебудовуватися практично в режимі реального часу. Вирішальним стане не лише те, скільки систем Patriot або інших комплексів матиме Україна, а й наскільки ефективно вдасться розподілити різні засоби перехоплення.

Портал "Коментарі" вже писав, що Київ навіть після ремонту пошкоджених теплоелектроцентралей не отримає гарантії стабільного теплопостачання взимку. У разі нових російських ударів окремі райони столиці можуть залишатися без опалення протягом тривалого часу — аж до кількох місяців. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.