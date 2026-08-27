РФ готовит роковой удар, который может навсегда изменить ситуацию в Украине: прогноз ошеломляет

Россия уже продемонстрировала способность быстро изменять тактику воздушных атак против Украины, пытаясь сделать каждый последующий удар более сложным для противовоздушной обороны. Москва все чаще комбинирует разные способы поражения — дроны-приманки, ударные и реактивные БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. Они могут заходить на цели по разным направлениям, изменять маршруты и атаковать несколькими волнами в течение многих часов. Главная задача такой тактики – перегрузить украинскую ПВО, заставить ее тратить дефицитные ракеты-перехватчики и выявлять слабые участки обороны. Осенью эта стратегия может стать еще более опасной. К какому худшему сценарию нужно готовиться Украине? Издание "Комментарии" решило узнать мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что главной угрозой осенью может стать переход России от простого истощения украинских ПВО к методическому разрушению важнейших объектов критической инфраструктуры. Москва способна использовать длительные волны беспилотников и дронов-приманок, заставляя силы ПВО тратить ресурсы и реагировать на большое количество целей, а затем наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами. Под особой угрозой могут оказаться энергетические объекты, газовая инфраструктура, тепло- и водоснабжение, транспортные узлы и крупные города.

Самый опасный сценарий — если Кремль накопит значительное количество ракет и беспилотников и дождется сильного похолодания, когда последствия повреждения энергетики будут ощутимыми. Тогда Россия может провести не одну масштабную атаку, а серию ударов в короткий промежуток времени, одновременно пытаясь поразить электростанции, подстанции, газовые объекты и городские ТЭЦ.

Чат-бот Gemini считает, что ключевое изменение российской тактики состоит в ставке на более быстрые и технологически более сложные средства воздушного нападения. Москва наращивает применение реактивных беспилотников, которые труднее перехватывать традиционным мобильным огневым группам, чем обычные "Шахеды". Это заставляет Украину привлекать более мощные и более дорогие средства ПВО. Одновременно россияне экспериментируют с более сложными маршрутами полета БПЛА, меняют направления непосредственно во время налетов и пытаются обнаруживать слабые места украинской противовоздушной обороны. В результате массированный запуск дронов может выполнять сразу несколько задач – от непосредственного поражения объектов до истощения ПВО и подготовки коридоров для последующих ракетных ударов.

Осенью подобная схема может превратиться в системную кампанию против украинской энергетики и критической инфраструктуры. Большие волны беспилотников способны использоваться для перегрузки ПВО, после чего Россия может направлять баллистические и другие скоростные ракеты по важнейшим объектам – генерации, крупным подстанциям и транспортно-логистическим узлам. Самым опасным вариантом станет серия повторных ударов по одним и тем же регионам накануне или уже после начала отопительного сезона, чтобы усложнить восстановление инфраструктуры и вызвать длительные перебои с электричеством и теплом.

Чат-бот Copilot убежден, что Украине следует готовиться к массированным комбинированным атакам, когда одновременно запускаются десятки дронов и ракет разных типов. Это может привести к перегрузке систем ПВО, даже самых современных, и позволить части целей прорываться в стратегические объекты. Особенно опасны удары по энергетическим узлам, ведь их разрушение осенью и зимой может оставить миллионы людей без света и тепла.

Еще один вызов – психологическое давление. Кремль может сделать ставку на ночные волновые атаки, чтобы истощить население и создать атмосферу постоянной опасности. Это не только разрушает экономику, но и подрывает моральный дух общества. В то же время у Украины есть шанс противодействовать: развитие собственных систем ПВО, рассредоточение критической инфраструктуры и быстрое восстановление поврежденных объектов могут уменьшить эффективность российской стратегии.

В общем, все три модели ИИ считают, что осень может превратить воздушную войну в настоящую дуэль технологий, скорости адаптации и ресурсов. Россия постарается постоянно менять маршруты и способы применения беспилотников, увеличивать долю скоростных целей и комбинировать их с крылатыми и баллистическими ракетами. Украинскому ПВО, соответственно, придется перестраиваться практически в режиме реального времени. Решающим станет не только то, сколько у систем Patriot или других комплексов будет Украина, но и насколько эффективно удастся распределить различные средства перехвата.

Портал "Комментарии" уже писал , что Киев даже после ремонта поврежденных теплоэлектроцентралей не получит гарантии стабильного теплоснабжения зимой. В случае новых российских ударов отдельные районы столицы могут оставаться без отопления в течение длительного времени — до нескольких месяцев. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.