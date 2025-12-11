РФ чекає потрійний удар: що підготував ЄС у 20-му пакеті санкцій

Євросоюз готує вже 20-й пакет санкцій проти Росії, який може торкнутися одразу кількох ключових галузей – атомної, сталеливарної, нафтової та виробництва добрив. Під обмеження знову може потрапити і так званий тіньовий флот РФ, повідомляє EU Observer.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, у розпорядженні Брюсселя вже є проект підсумкової заяви саміту ЄС. У документі держави-члени закликають до "подальших скоординованих дій" проти так званих "держав прапора" — країн, що дозволяють будь-яким судам ходити під їхнім прапором із мінімальною перевіркою. Росія активно використовувала такі юрисдикції, щоб вводити в експлуатацію старі та технічно зношені танкери, які застосовуються для обходу санкцій у нафтовій сфері.

ЄС має намір вимагати, щоб ці держави відкликали дозволи на прапор для суден, які фактично забезпечують російські експортні операції. Паралельно обговорюється розширення обмежень на галузі, які раніше частково залишалися поза санкційним тиском: сталеливарна промисловість, виробництво мінеральних добрив та атомний сектор.

Крім того, дипломати ЄС погодили коригування до 19-го санкційного пакету, що вже діє. Як зазначає EU Observer, до оновленого списку пропонується додати 23 фізичні та юридичні особи, включаючи одного громадянина США, а також 42 танкери, які, за даними ЄС, допомагають підтримувати військові можливості Росії.

У Брюсселі наголошують, що подальше посилення санкцій пов'язане з необхідністю перекрити шляхи обходу обмежень, що залишилися, і ускладнити Москві доступ до критично важливих доходів від експорту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наступного року Україна планує відкрити, пройти та закрити три переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу із шести необхідних. Великі надії Київ покладає на Ірландію та її головування у ЄС. Про це під час візиту до Ірландії заявив президент України Володимир Зеленський.

"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", — зазначив глава держави.



