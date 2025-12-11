РФ ждет тройной удар: что подготовил ЕС в 20-м пакете санкций

Евросоюз готовит уже 20-й пакет санкций против России, который может затронуть сразу несколько ключевых отраслей – атомную, сталелитейную, нефтяную и производство удобрений. Под ограничения снова может попасть и так называемый "теневой флот" РФ, сообщает EU Observer.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

По данным издания, в распоряжении Брюсселя уже есть проект итогового заявления саммита ЕС. В документе государства-члены призывают к "дальнейшим скоординированным действиям" против так называемых "государств флага" — стран, позволяющих любым судам ходить под их флагом с минимальной проверкой. Россия активно использовала такие юрисдикции, чтобы вводить в эксплуатацию старые и технически изношенные танкеры, применяемые для обхода санкций в нефтяной сфере.

ЕС намерен добиваться того, чтобы эти государства отзывали разрешения на флаг для судов, которые фактически обеспечивают российские экспортные операции. Параллельно обсуждается расширение ограничений на отрасли, которые ранее частично оставались вне санкционного давления: сталелитейную промышленность, производство минеральных удобрений и атомный сектор.

Кроме того, дипломаты ЕС согласовали корректировки к уже действующему 19-му санкционному пакету. Как отмечает EU Observer, в обновлённый список предлагается добавить 23 физических и юридических лица, включая одного гражданина США, а также 42 танкера, которые, по данным ЕС, помогают поддерживать военные возможности России.

В Брюсселе подчеркивают, что дальнейшее усиление санкций связано с необходимостью перекрыть оставшиеся пути обхода ограничений и усложнить Москве доступ к критически важным доходам от экспорта.

