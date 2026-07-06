РФ буде ще простіше знищувати українців: стало відомо про нову небезпечну розробку

Російський оборонний концерн "Калашников" повідомив про виконання чергового етапу державного оборонного замовлення, заявивши про відвантаження великої партії зенітних керованих ракет 9М333. Точну кількість боєприпасів у компанії не розкривають, однак зазначають, що вся партія передана "державному замовнику".

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Хоча офіційно одержувача не названо, у російській системі держзакупівель таке формулювання зазвичай означає Міністерство оборони РФ або інші структури, які забезпечують російську армію озброєнням у межах державного оборонного замовлення.

Ракети 9М333 призначені для використання у складі зенітних ракетних комплексів "Стріла-10" та їх модернізованих версій. Серійний випуск цього типу боєприпасів концерн розпочав у 2020 році. Після початку повномасштабної війни проти України ці ракети неодноразово згадувалися серед озброєння, яке застосовують російські війська.

За заявленими виробником характеристиками, 9М333 розроблена для ураження повітряних цілей у будь-який час доби, а також в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби. Вона здатна перехоплювати літаки, вертольоти, безпілотники та крилаті ракети.

Ракета реалізує принцип "вистрілив – забув", що дозволяє їй після запуску самостійно супроводжувати та уражати ціль без подальшого втручання оператора. Її середня швидкість польоту становить близько 550 метрів за секунду, а заявлений діапазон висот ураження сягає від 10 до 3500 метрів.

Однією з головних особливостей 9М333 є триканальна головка самонаведення, яка може працювати у фотоконтрастному, інфрачервоному та режимі протидії перешкодам. У концерні "Калашников" стверджують, що саме така система наведення забезпечує ракеті вищу ефективність порівняно з попередніми модифікаціями та аналогічними зразками цього класу.

Попри заяви російської сторони про вдосконалення озброєння, незалежної інформації щодо обсягів виробництва нової партії ракет або їхньої фактичної ефективності наразі немає.

Портал "Коментарі" вже писав, що чергова масована атака Росії на Київ вкотре засвідчила, що країна-агресор цілеспрямовано завдає ударів по цивільній інфраструктурі, а міжнародна спільнота має реагувати на такі злочини значно жорсткіше. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.