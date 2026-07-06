РФ будет еще проще уничтожать украинцев: стало известно о новой опасной разработке

Российский оборонный концерн "Калашников" сообщил о выполнении очередного этапа государственного оборонного заказа, заявив об отгрузке крупной партии зенитных управляемых ракет 9М333. Точное количество боеприпасов в компании не раскрывают, однако отмечают, что вся партия передана государственному заказчику.

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Хотя официально получатель не назван, в российской системе госзакупок такая формулировка обычно означает Министерство обороны РФ или другие структуры, обеспечивающие российскую армию вооружением в пределах государственного оборонного заказа.

Ракеты 9М333 предназначены для использования в составе зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и их модернизированных версий. Серийный выпуск этого типа боеприпасов концерн приступил в 2020 году. После начала полномасштабной войны против Украины эти ракеты неоднократно упоминались среди вооружений, применяемых российскими войсками.

По заявленным производителем характеристикам, 9М333 разработана для поражения воздушных целей в любое время суток, а также в условиях активного применения радиоэлектронной борьбы. Она способна перехватывать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Ракета реализует принцип "выстрел – забыл", что позволяет ей после запуска самостоятельно сопровождать и поражать цель без дальнейшего вмешательства оператора. Ее средняя скорость полета составляет около 550 метров в секунду, а заявленный диапазон высот поражения составляет от 10 до 3500 метров.

Одной из главных особенностей 9М333 является трехканальная головка самонаведения, которая может работать в фотоконтрастном, инфракрасном и противодействии помехам. В концерне "Калашников" утверждают, что именно такая система наведения обеспечивает ракете более высокую эффективность по сравнению с предыдущими модификациями и аналогичными образцами этого класса.

Несмотря на заявления российской стороны об усовершенствовании вооружения, независимой информации относительно объемов производства новой партии ракет или их фактической эффективности пока нет.

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