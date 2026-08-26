РФ б’є по кордону з Молдовою не просто так: експерти розкрили задум Кремля

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Кравцев Сергей
У ніч проти 25 серпня російські війська атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка" в Одеській області, розташований на кордоні України та Молдови. Для удару Росія використала ударні безпілотники типу Shahed. Що стоїть за цим ударом? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.
Росія атакувала міжнародний пункт пропуску з Молдовою. Фото: ДПСУ
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, після ударів по морських шляхах Росія почала атакувати КПП на кордоні з Молдовою, щоб заблокувати проїзд транспорту між країнами.
Коваленко зазначає, що ці дії є частиною ширшої стратегії. На початку зими 2026 року окупаційні війська систематично обстрілювали Маякський міст, намагаючись перерізати сполучення Одеської області з пунктом пропуску "Паланка". У липні Росія також створила складні умови для судноплавства в Чорному морі, через що морське сполучення в регіоні виявилося суттєво обмеженим.
За оцінкою експерта, сукупність усіх цих ударів вказує на прагнення створити економічну та логістичну ізоляцію Одеської області.
Водночас Коваленко наголошує, що такі атаки не свідчать про підготовку Росії до наземної операції з захоплення Одещини. У противника немає необхідних сил, засобів та можливостей для проведення подібного наступу, тому йдеться виключно про намір створити тиск шляхом ізоляції регіону.
Оглядач прогнозує, що якщо цей задум залишатиметься пріоритетом для російських військ, удари по пунктах пропуску та іншій інфраструктурі триватимуть і надалі.
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ростислав Клімов зазначив в ефірі каналу "Еспресо", що Росія системно використовує порушення повітряного простору Молдови та удари по півдню Одещини для економічного й психологічного тиску
За його словами, останні випадки не варто розглядати ізольовано, адже Росія системно провокує та порушує повітряний простір Молдови "шахедами".
Експерт наголосив, що Кремль намагається впливати на Молдову на різних рівнях.
Водночас системні інциденти мають і психологічний ефект для громадян Молдови.
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