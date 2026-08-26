РФ б’є по кордону з Молдовою не просто так: експерти розкрили задум Кремля

У ніч проти 25 серпня російські війська атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виноградівка" в Одеській області, розташований на кордоні України та Молдови. Для удару Росія використала ударні безпілотники типу Shahed. Що стоїть за цим ударом? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Росія атакувала міжнародний пункт пропуску з Молдовою. Фото: ДПСУ

Удари по пунктах пропуску та іншій інфраструктурі триватимуть і надалі

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, після ударів по морських шляхах Росія почала атакувати КПП на кордоні з Молдовою, щоб заблокувати проїзд транспорту між країнами.

Коваленко зазначає, що ці дії є частиною ширшої стратегії. На початку зими 2026 року окупаційні війська систематично обстрілювали Маякський міст, намагаючись перерізати сполучення Одеської області з пунктом пропуску "Паланка". У липні Росія також створила складні умови для судноплавства в Чорному морі, через що морське сполучення в регіоні виявилося суттєво обмеженим.

"Спроба завершилася невдало – витрачені ресурси не принесли Росії бажаного результату", — зауважує оглядач щодо ситуації на морі.

За оцінкою експерта, сукупність усіх цих ударів вказує на прагнення створити економічну та логістичну ізоляцію Одеської області.

"Спочатку заблокували море, тепер роблять неможливим і небезпечним транспортне сполучення", — пояснив він.

Водночас Коваленко наголошує, що такі атаки не свідчать про підготовку Росії до наземної операції з захоплення Одещини. У противника немає необхідних сил, засобів та можливостей для проведення подібного наступу, тому йдеться виключно про намір створити тиск шляхом ізоляції регіону.

Оглядач прогнозує, що якщо цей задум залишатиметься пріоритетом для російських військ, удари по пунктах пропуску та іншій інфраструктурі триватимуть і надалі.

За останні п’ять днів відбулося близько трьох інцидентів

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ростислав Клімов зазначив в ефірі каналу "Еспресо", що Росія системно використовує порушення повітряного простору Молдови та удари по півдню Одещини для економічного й психологічного тиску

За його словами, останні випадки не варто розглядати ізольовано, адже Росія системно провокує та порушує повітряний простір Молдови "шахедами".

"За останні п’ять днів відбулося близько трьох таких інцидентів. А якщо говорити загалом за понад чотири роки повномасштабного вторгнення, таких ситуацій у контексті Республіки Молдова вже було більше 60", – зазначив Клімов.

Експерт наголосив, що Кремль намагається впливати на Молдову на різних рівнях.

"Якщо говорити про військово-технічний рівень, то розуміємо, що удари по півдню Одеської області пов’язані з наявністю важливих логістичних вузлів, транспортних коридорів і портової інфраструктури. Таким чином Кремль, у першу чергу, намагається завдати економічних збитків, – наголосив Клімов.

Водночас системні інциденти мають і психологічний ефект для громадян Молдови.

"Вони вже можуть бачити, що результати дій і війна в Україні – це вже не є чимось там за кордоном, десь в Україні", – пояснив експерт.

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