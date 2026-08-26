РФ бьет по границе с Молдовой не просто так: эксперты раскрыли замысел Кремля

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Кравцев Сергей
В ночь на 25 августа российские войска атаковали международный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка" в Одесской области, расположенный на границе Украины и Молдовы. Для удара Россия использовала ударные беспилотники типа Shahed. Что стоит за этим ударом? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Россия атаковала международный пункт пропуска с Молдовой. Фото: ГПСУ
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что после ударов по морским путям Россия начала атаковать КПП на границе с Молдовой, чтобы заблокировать проезд транспорта между странами.
Коваленко отмечает, что эти действия являются частью более широкой стратегии. В начале зимы 2026 оккупационные войска систематически обстреливали Маякский мост, пытаясь перерезать сообщение Одесской области с пунктом пропуска "Паланка". В июле Россия также создала сложные условия для судоходства в Черном море, поэтому морское сообщение в регионе оказалось существенно ограниченным.
По оценке эксперта, совокупность всех этих ударов указывает на стремление к созданию экономической и логистической изоляции Одесской области.
В то же время, Коваленко отмечает, что такие атаки не свидетельствуют о подготовке России к наземной операции по захвату Одесщины. У противника нет необходимых сил, средств и возможностей для проведения подобного наступления, поэтому речь идет исключительно о намерении оказать давление путем изоляции региона.
Обозреватель прогнозирует, что если этот замысел будет оставаться приоритетом для российских войск, удары по пунктам пропуска и другой инфраструктуре будут продолжаться.
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Ростислав Климов отметил в эфире канала "Эспрессо", что Россия системно использует нарушения воздушного пространства Молдовы и удары по югу Одесщины для экономического и психологического давления
По его словам, последние случаи не следует рассматривать изолированно, ведь Россия системно провоцирует и нарушает воздушное пространство Молдовы "шахедами".
Эксперт подчеркнул, что Кремль пытается влиять на Молдову на разных уровнях.
В то же время, системные инциденты имеют и психологический эффект для граждан Молдовы.
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