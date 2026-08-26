РФ бьет по границе с Молдовой не просто так: эксперты раскрыли замысел Кремля

В ночь на 25 августа российские войска атаковали международный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка" в Одесской области, расположенный на границе Украины и Молдовы. Для удара Россия использовала ударные беспилотники типа Shahed. Что стоит за этим ударом? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Россия атаковала международный пункт пропуска с Молдовой. Фото: ГПСУ

Удары по пунктам пропуска и другой инфраструктуре будут продолжаться и дальше

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что после ударов по морским путям Россия начала атаковать КПП на границе с Молдовой, чтобы заблокировать проезд транспорта между странами.

Коваленко отмечает, что эти действия являются частью более широкой стратегии. В начале зимы 2026 оккупационные войска систематически обстреливали Маякский мост, пытаясь перерезать сообщение Одесской области с пунктом пропуска "Паланка". В июле Россия также создала сложные условия для судоходства в Черном море, поэтому морское сообщение в регионе оказалось существенно ограниченным.

"Попытка завершилась неудачно – затраченные ресурсы не принесли России желаемого результата", — отмечает обозреватель по ситуации на море.

По оценке эксперта, совокупность всех этих ударов указывает на стремление к созданию экономической и логистической изоляции Одесской области.

"Сначала заблокировали море, теперь делают невозможным и опасным транспортное сообщение", – пояснил он.

В то же время, Коваленко отмечает, что такие атаки не свидетельствуют о подготовке России к наземной операции по захвату Одесщины. У противника нет необходимых сил, средств и возможностей для проведения подобного наступления, поэтому речь идет исключительно о намерении оказать давление путем изоляции региона.

Обозреватель прогнозирует, что если этот замысел будет оставаться приоритетом для российских войск, удары по пунктам пропуска и другой инфраструктуре будут продолжаться.

За последние пять дней произошло около трех инцидентов

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Ростислав Климов отметил в эфире канала "Эспрессо", что Россия системно использует нарушения воздушного пространства Молдовы и удары по югу Одесщины для экономического и психологического давления

По его словам, последние случаи не следует рассматривать изолированно, ведь Россия системно провоцирует и нарушает воздушное пространство Молдовы "шахедами".

"За последние пять дней произошло около трех таких инцидентов. А если говорить всего за более чем четыре года полномасштабного вторжения, таких ситуаций в контексте Республики Молдова уже было более 60", – отметил Климов.

Эксперт подчеркнул, что Кремль пытается влиять на Молдову на разных уровнях.

"Если говорить о военно-техническом уровне, то понимаем, что удары по югу Одесской области связаны с наличием важных логистических узлов, транспортных коридоров и портовой инфраструктуры. Таким образом Кремль, в первую очередь, пытается нанести экономический ущерб, — подчеркнул Климов.

В то же время, системные инциденты имеют и психологический эффект для граждан Молдовы.

"Они уже могут видеть, что результаты действий и война в Украине — это уже не есть чем-то там за границей, где-то в Украине", — пояснил эксперт.

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