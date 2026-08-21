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Резніков терміново вимагає відправити всіх жінок на війну: деталі гучної заяви

Колишній міністр оборони Олексій Резніков виступив за обов’язкове залучення жінок до мобілізації в Україні

21 серпня 2026, 11:05
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Клименко Елена

Колишній міністр оборони Олексій Резніков запропонував переглянути підхід до мобілізації в Україні та розглянути можливість поширення військового обов'язку на жінок. Свою позицію він пояснив необхідністю збільшити людський ресурс для оборони держави та ефективніше розподілити військові спеціальності. Про це Резніков розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання про можливі радикальні зміни у системі мобілізації та новий суспільний договір під час війни.

Резніков терміново вимагає відправити всіх жінок на війну: деталі гучної заяви

Фото: з відкритих джерел

Ексміністр запропонував звернути увагу на досвід Ізраїлю, де військова служба поширюється як на чоловіків, так і на жінок. На його думку, українські реалії також можуть вимагати ширшого залучення громадян до оборони.

"Якщо ми хочемо дійсно вирішити це завдання, нам треба подивитися на успішний досвід країн, у яких він є. Найближче до нас за ступенем загроз — це Держава Ізраїль", — зазначив Резніков. 

Водночас колишній міністр наголосив, що залучення жінок до війська не обов'язково означає їхню відправку безпосередньо на передову. За його словами, багато військових професій пов'язані з технікою, управлінням, логістикою, зв'язком та іншими напрямами.

Як приклад Резніков згадав свій візит до навчального центру "Десна". Там, за його словами, він бачив жінок, які працювали інструкторами з роботизованих систем та навчали військовослужбовців. 

"У "Десні" інструкторами на роботизованих системах, де вчать танкістів та артилеристів, були жінки", — розповів ексміністр.

На думку Резнікова, законодавство можна було б змінити так, щоб обов'язок захищати державу поширювався на всіх громадян незалежно від статі. При цьому він пропонує розподіляти військовослужбовців відповідно до їхніх навичок і стану підготовки. 

"Гендерна рівність означає, що жінки теж мають служити в армії. Обов'язкова мобілізація всіх — і тоді ми одразу збільшимо мобілізаційний ресурс вдвічі", — заявив Резніков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна має чотири місяці, аби не поступитися Росії та створити умови для зміни ситуації на фронті. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що цей термін може бути пов'язаний із потенційним вікном для активізації переговорів, яке може відкритися ближче до листопада.



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