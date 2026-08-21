Резников срочно требует отправить всех женщин на войну: детали громкого заявления

Бывший министр обороны Алексей Резников предложил пересмотреть подход к мобилизации в Украине и рассмотреть возможность распространения воинского долга на женщин. Свою позицию он объяснил необходимостью увеличить человеческий ресурс для обороны государства и более эффективно распределить военные специальности. Об этом Резников рассказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос о возможных радикальных изменениях в системе мобилизации и новом общественном договоре во время войны.

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Экс-министр предложил обратить внимание на опыт Израиля, где военная служба распространяется как на мужчин, так и женщин. По его мнению, украинские реалии также могут потребовать более широкого привлечения граждан к обороне.

"Если мы хотим действительно решить эту задачу, нам нужно посмотреть на успешный опыт стран, в которых он есть. Ближе всего к нам по степени угроз – это Государство Израиль", – отметил Резников.

В то же время, бывший министр подчеркнул, что привлечение женщин в войска не обязательно означает их отправку непосредственно на передовую. По его словам, многие военные профессии связаны с техникой, управлением, логистикой, связью и другими направлениями.

Как пример, Резников вспомнил свой визит в учебный центр "Десна". Там, по его словам, он видел женщин, работавших инструкторами по роботизированным системам и обучавших военнослужащих.

"В "Десне" инструкторами на роботизированных системах, где учат танкистов и артиллеристов, были женщины", — рассказал экс-министр.

По мнению Резникова, законодательство можно было бы изменить так, чтобы обязанность защищать государство распространялась на всех граждан независимо от пола. При этом он предлагает распределять военнослужащих в соответствии с их навыками и состоянием подготовки.

"Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. Обязательная мобилизация всех – и тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое", – заявил Резников.



Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны есть четыре месяца, чтобы не уступить России и создать условия для изменения ситуации на фронте. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что этот срок может быть связан с потенциальным окном для активизации переговоров, которое может открыться ближе к ноябрю.