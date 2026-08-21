Резніков цинічно виправдав мовчання Зеленського перед вторгненням РФ: деталі приголомшують

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вважає помилковою стриману інформаційну політику влади напередодні повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, керівництво країни було змушене балансувати між необхідністю підготувати армію та ризиком спровокувати масштабну паніку серед населення. В інтерв'ю "Радіо Свобода" Резніков пояснив, що публічне розкриття всіх даних про підготовку Росії до нападу могло мати негативні наслідки. Зокрема, масова евакуація цивільних могла паралізувати дороги й ускладнити перекидання українських військових.

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"Якби ми публічно сіяли паніку, у нас би всі дороги були забиті транспортом в одному напрямку, і ми не змогли б переміщувати війська", — сказав колишній міністр.

Водночас, за словами Резнікова, підготовка Збройних сил до можливого вторгнення відбувалася. Одним із ключових рішень стало продовження навчань для військових підрозділів. Відповідний наказ ексміністр підписав разом із тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Завдяки цьому значна частина українських підрозділів напередодні 24 лютого залишила місця постійної дислокації та була розосереджена. Коли російська армія почала завдавати ракетних ударів по військових об'єктах, у багатьох казармах уже не було основної кількості військовослужбовців.

"Ми вивели з пунктів постійної дислокації всі підрозділи ЗСУ. І коли росіяни завдавали по них удар, то там були пусті казарми. А вони всі були розосереджені по всій території України", — розповів Резніков.

Ексміністр також пояснив, чому українське військове керівництво не очікувало початку масштабного наступу саме 24 лютого. За його словами, Генеральний штаб орієнтувався на традиційну військову логіку: перед масштабною операцією Росія мала спочатку завершити формування необхідних ударних угруповань.

На це, за оцінкою української сторони, могло знадобитися щонайменше кілька тижнів. Саме тому у військовому керівництві допускали, що можливий наступ розпочнеться пізніше.

"Росіяни пішли в цей наступ раніше, ніж вони самі могли піти", — зазначив Резніков.

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