Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не считает ошибочной сдержанную информационную политику властей накануне полномасштабного вторжения России. По его словам, руководство страны вынуждено было балансировать между необходимостью подготовить армию и риском спровоцировать масштабную панику среди населения. В интервью Радио Свобода Резников пояснил, что публичное раскрытие всех данных о подготовке России к нападению могло иметь негативные последствия. В частности, массовая эвакуация гражданских могла парализовать дороги и усложнить опрокидывание украинских военных.

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"Если бы публично сеяли панику, у нас бы все дороги были забиты транспортом в одном направлении, и мы не смогли бы перемещать войска", — сказал бывший министр.

В то же время, по словам Резникова, подготовка Вооруженных сил к возможному вторжению проходила. Одним из ключевых решений стало продолжение учеб для военных подразделений. Соответствующий приказ эксминистр подписал вместе с тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Благодаря этому значительная часть украинских подразделений накануне 24 февраля покинула место постоянной дислокации и была рассредоточена. Когда российская армия начала наносить ракетные удары по военным объектам, во многих казармах уже не было основного количества военнослужащих.

"Мы вывели из пунктов постоянной дислокации все подразделения ВСУ. И когда россияне наносили по ним удар, то там были пустые казармы. А они все были рассредоточены по всей территории Украины", — рассказал Резников.

Эксминистр также объяснил, почему украинское военное руководство не ожидало начала масштабного наступления именно 24 февраля. По его словам, Генеральный штаб ориентировался на традиционную военную логику: перед масштабной операцией Россия должна была сначала завершить формирование необходимых ударных группировок.

На это, по оценке украинской стороны, могло потребоваться как минимум несколько недель. Именно поэтому в военном руководстве допускалось, что возможное наступление начнется позже.

"Россияне пошли в это наступление раньше, чем они сами могли уйти", — отметил Резников.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Украине после завершения войны могут активизироваться разговоры о президентских и парламентских выборах. В то же время, проведение голосования сразу после завершения боевых действий может создать серьезные проблемы с легитимностью результатов. Политолог Валерий Клочок считает, что вокруг министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова может сформироваться новый политический проект.