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Рекордний удар по Києву остаточно вивів із себе ЄС: озвучено категоричну заяву про покарання Путіна

У Берліні наголосили, що попри значні втрати на полі бою Росія не припиняє атакувати українські міста

2 липня 2026, 14:55
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Клименко Елена

Німеччина різко відреагувала на чергову масовану атаку Росії по Києву, заявивши про готовність і надалі посилювати міжнародний тиск на Кремль. У Міністерстві закордонних справ ФРН наголосили, що останні удари по українській столиці вкотре демонструють небажання Москви шукати дипломатичне вирішення війни.

Рекордний удар по Києву остаточно вивів із себе ЄС: озвучено категоричну заяву про покарання Путіна

Фото: з відкритих джерел

У німецькому зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що російське керівництво продовжує застосовувати ракети та безпілотники для атак на цивільне населення, незважаючи на численні заклики міжнародної спільноти припинити агресію.

"Путін не виявляє жодної готовності до переговорів. Він продовжує вдаватися до терору з використанням ракет і дронів проти населення", – заявили у МЗС Німеччини. 

У Берліні також звернули увагу, що, попри значні втрати російської армії на полі бою, Кремль не припиняє завдавати ударів по українських містах, продовжуючи тактику терору проти цивільної інфраструктури.

У німецькому уряді запевнили, що підтримка України залишатиметься одним із головних пріоритетів зовнішньої політики країни. За словами представників МЗС, Німеччина координуватиме свої дії з міжнародними партнерами, щоб посилити санкційний, політичний та дипломатичний тиск на Росію.

Крім того, у Берліні наголосили, що питання подальшої допомоги Україні стане одним із центральних під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Очікується, що лідери держав-членів Альянсу обговорять зміцнення оборонної підтримки Києва, а також нові механізми стримування російської агресії.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Польщі заявили, що співпраця з Україною у сфері безпілотних технологій просувається повільніше, ніж очікувалося. На думку міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, однією з причин можуть бути історичні розбіжності між двома державами.



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