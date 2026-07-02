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Рекордный удар по Киеву окончательно вывел из себя ЕС: озвучено категорическое заявление о наказании Путина

В Берлине отметили, что, несмотря на значительные потери на поле боя, Россия не прекращает атаковать украинские города.

2 июля 2026, 14:55
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Клименко Елена

Германия резко отреагировала на очередную массированную атаку России по Киеву, заявив о готовности и дальше усиливать международное давление на Кремль. В Министерстве иностранных дел ФРГ отметили, что последние удары по украинской столице в очередной раз демонстрируют нежелание Москвы искать дипломатическое решение войны.

Рекордный удар по Киеву окончательно вывел из себя ЕС: озвучено категорическое заявление о наказании Путина

Фото: из открытых источников

В немецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство продолжает применять ракеты и беспилотники для атак на гражданское население, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества прекратить агрессию.

"Путин не проявляет никакой готовности к переговорам. Он продолжает прибегать к террору с использованием ракет и дронов против населения", – заявили в МИД Германии.

В Берлине также обратили внимание, что, несмотря на значительные потери российской армии на поле боя, Кремль не прекращает наносить удары по украинским городам, продолжая тактику террора против гражданской инфраструктуры.

В немецком правительстве заверили, что поддержка Украины будет оставаться одним из главных приоритетов внешней политики. По словам представителей МИД, Германия будет координировать свои действия с международными партнерами, чтобы усилить санкционное, политическое и дипломатическое давление на Россию.

Кроме того, в Берлине подчеркнули, что вопрос дальнейшей помощи Украине станет одним из центральных во время предстоящего саммита НАТО в Анкаре. Ожидается, что лидеры государств-членов Альянса обсудят укрепление оборонной поддержки Киева и новые механизмы сдерживания российской агрессии.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Польше заявили, что сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий продвигается медленнее, чем ожидалось. По мнению министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, одной из причин могут быть исторические разногласия между двумя государствами.



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