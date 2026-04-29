Рекордний "попит" на нову водну артерію: прикордонники фіксують зміну тактики ухилянтів

Річка Тиса поступово втрачає статус головного водного маршруту для незаконного виїзду з України, поступаючись місцем іншій водоймі. Про це в розмові з журналістами "Укрінформу" повідомив офіційний представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, попри те, що спроби подолати Тису все ще фіксуються, останнім часом різко зріс інтерес порушників до річки Дністер. При цьому організатори та учасники таких "трансферів" вдаються до нових технологічних хитрощів.

"Хочу зазначити, що за останній час збільшилася кількість охочих незаконно перетнути кордон по річці Дністер. Часто під час таких спроб використовуються не тільки гідрокостюми, а й акваскутери. Це пристрої, які тягнуть людину і допомагають швидше плисти. Тобто фактично людина, тримаючись за акваскутер, пірнає під воду і таким чином намагається бути менш помітною", — наголосив Демченко.

Прикордонники продовжують посилено патрулювати зазначені ділянки та впроваджують нові методи виявлення подібних плавців.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, як прикордонники затримували українських чоловіків, які групами намагалися перепливти Тису.

Знайденим через соцмережі переправникам, які обіцяли допомогти перейти на румунський берег, кожен із затриманимх заплатив круглу суму. З настанням темряви відчайдухи висунулися на подолання невідомої їм річки, з якої від початку 2024 року по обидва боки кордону дістали тіла 21 потопельника.

