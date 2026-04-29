Рекордный "спрос" на новую водную артерию: пограничники фиксируют смену тактики уклонистов

Река Тиса постепенно теряет статус главного водного маршрута для незаконного выезда из Украины, уступая место другому водоему. Об этом в разговоре с журналистами "Укринформу" сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, несмотря на то, что попытки преодолеть Тису все еще фиксируются, в последнее время резко возрос интерес нарушителей к реке Днестр. При этом организаторы и участники таких "трансферов" прибегают к новым технологическим уловкам.

"Хочу отметить, что за последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто при таких попытках используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры. Это устройства, которые тянут человека и помогают быстрее плыть. То есть фактически человек, держась за акваскутер, ныряет под воду и таким образом пытается быть менее заметным", — отметил Демченко.

Пограничники продолжают усиленно патрулировать указанные участки и внедряют новые методы обнаружения подобных пловцов.

Отметим, что ранее "Комментарии" сообщал , как пограничники задерживали украинских мужчин, группами пытавшихся переплыть Тису.

Обнаруженным через соцсети переправщикам, обещавшим помочь перейти на румынский берег, каждый из задержанных заплатил круглую сумму. С наступлением темноты отчаянные выдвинулись на преодоление неизвестной им реки, из которой с начала 2024 года с обеих сторон границы получили тела 21 утопленника.

Сколько за это платили и каким были их сложные маршруты, чтобы избежать мобилизации – читайте по ссылке.