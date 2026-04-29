Рекордный "спрос" на новую водную артерию: пограничники фиксируют смену тактики уклонистов

Недилько Ксения
Река Тиса постепенно теряет статус главного водного маршрута для незаконного выезда из Украины, уступая место другому водоему. Об этом в разговоре с журналистами "Укринформу" сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, несмотря на то, что попытки преодолеть Тису все еще фиксируются, в последнее время резко возрос интерес нарушителей к реке Днестр. При этом организаторы и участники таких "трансферов" прибегают к новым технологическим уловкам.
Пограничники продолжают усиленно патрулировать указанные участки и внедряют новые методы обнаружения подобных пловцов.
Отметим, что ранее "Комментарии" сообщал , как пограничники задерживали украинских мужчин, группами пытавшихся переплыть Тису.
Обнаруженным через соцсети переправщикам, обещавшим помочь перейти на румынский берег, каждый из задержанных заплатил круглую сумму. С наступлением темноты отчаянные выдвинулись на преодоление неизвестной им реки, из которой с начала 2024 года с обеих сторон границы получили тела 21 утопленника.
