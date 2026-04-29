logo

BTC/USD

77576

ETH/USD

2331.43

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рекордный "спрос" на новую водную артерию: пограничники фиксируют смену тактики уклонистов
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекордный "спрос" на новую водную артерию: пограничники фиксируют смену тактики уклонистов

Изменение маршрутов: Днестр опережает Тису по количеству попыток побега за границу

29 апреля 2026, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Река Тиса постепенно теряет статус главного водного маршрута для незаконного выезда из Украины, уступая место другому водоему. Об этом в разговоре с журналистами "Укринформу" сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Иллюстративное фото

По его словам, несмотря на то, что попытки преодолеть Тису все еще фиксируются, в последнее время резко возрос интерес нарушителей к реке Днестр. При этом организаторы и участники таких "трансферов" прибегают к новым технологическим уловкам.

"Хочу отметить, что за последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто при таких попытках используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры. Это устройства, которые тянут человека и помогают быстрее плыть. То есть фактически человек, держась за акваскутер, ныряет под воду и таким образом пытается быть менее заметным", — отметил Демченко.

Пограничники продолжают усиленно патрулировать указанные участки и внедряют новые методы обнаружения подобных пловцов.

Отметим, что ранее "Комментарии" сообщал , как пограничники задерживали украинских мужчин, группами пытавшихся переплыть Тису.

Обнаруженным через соцсети переправщикам, обещавшим помочь перейти на румынский берег, каждый из задержанных заплатил круглую сумму. С наступлением темноты отчаянные выдвинулись на преодоление неизвестной им реки, из которой с начала 2024 года с обеих сторон границы получили тела 21 утопленника.

Сколько за это платили и каким были их сложные маршруты, чтобы избежать мобилизации – читайте по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости