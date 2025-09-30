Реальні наслідки "СВО": окупанти намагаються спішно приховати катастрофу

На окупованих територіях не вистачає лікарів: загарбники залучають до роботи випускників шкіл

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України погіршується. У медичних закладах не вистачає медичного персоналу. Тож загарбники вирішили залучити до роботи випускників шкіл.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупанти в Луганській області змушені залучати до роботи в медзакладах вчорашніх школярів. Запускають реалізацію нової програми для старшокласників. Як пояснили в ЦПД, учнів навчатимуть хімії та біології з елементами практики в лікарнях. Після навчання вони зможуть отримати статус молодшого медперсоналу й працювати санітарами.

“Формально це подається ворогом як підготовка майбутніх медиків. Втім, насправді ця програма з’явилася через катастрофічну ситуацію з кадрами у лікарнях на окупованих територіях. Через війну, масову мобілізацію та втечу кваліфікованих фахівців лікувати людей на ТОТ Луганщини просто нікому”, — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Аналітики ЦПД резюмували, що окупанти намагаються замість фахових лікарів залучити до роботи в лікарнях нашвидку і формально навчених вчорашніх школярів. Мета такої програми — хоч якось приховати катастрофу з лікарями та медичним персоналом.

