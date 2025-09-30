logo_ukra

Реальні наслідки "СВО": окупанти намагаються спішно приховати катастрофу
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти оголосили нову програму для випускників шкіл: яку проблему намагаються вирішити

Окупанти оголосили нову програму для випускників шкіл: яку проблему намагаються вирішити

30 вересня 2025, 15:10
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На окупованих територіях не вистачає лікарів: загарбники залучають до роботи випускників шкіл

Реальні наслідки "СВО": окупанти намагаються спішно приховати катастрофу

Окупанти. Фото портал "Коментарі"

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України погіршується. У медичних закладах не вистачає медичного персоналу. Тож загарбники вирішили залучити до роботи випускників шкіл. 

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупанти в Луганській області змушені залучати до роботи в медзакладах вчорашніх школярів. Запускають реалізацію нової програми для старшокласників. Як пояснили в ЦПД, учнів навчатимуть хімії та біології з елементами практики в лікарнях. Після навчання вони зможуть отримати статус молодшого медперсоналу й працювати санітарами.

“Формально це подається ворогом як підготовка майбутніх медиків. Втім, насправді ця програма з’явилася через катастрофічну ситуацію з кадрами у лікарнях на окупованих територіях. Через війну, масову мобілізацію та втечу кваліфікованих фахівців лікувати людей на ТОТ Луганщини просто нікому”, — пояснили у Центрі протидії дезінформації. 

Аналітики ЦПД резюмували, що окупанти намагаються замість фахових лікарів залучити до роботи в лікарнях нашвидку і формально навчених вчорашніх школярів. Мета такої програми — хоч якось приховати катастрофу з лікарями та медичним персоналом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росії вирішили, що забиратимуть “простих росіян” в армію цілий рік.

Зазначається, що відповідне рішення підтримала російська держдума у першому читанні — відтепер військкомати зможуть ганяти росіян на медогляди та “співбесіди” не двічі, а постійно — з 1 січня по 31 грудня.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0X9DizBnxTdWgywKTwJ3CYokqC8swQcMuk9yAJrRfqEFfm1AbsEAALMBibiu8fcLdl
