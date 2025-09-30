logo

BTC/USD

113097

ETH/USD

4168.41

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Реальные последствия "СВО": оккупанты пытаются спешно скрыть катастрофу
commentss НОВОСТИ Все новости

Реальные последствия "СВО": оккупанты пытаются спешно скрыть катастрофу

Оккупанты объявили новую программу для выпускников школ: какую проблему пытаются решить

30 сентября 2025, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На оккупированных территориях не хватает врачей: захватчики привлекают к работе выпускников школ

Реальные последствия "СВО": оккупанты пытаются спешно скрыть катастрофу

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины ухудшается. В медицинских учреждениях не хватает медицинского персонала. Так что захватчики решили привлечь к работе выпускников школ.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупанты в Луганской области вынуждены привлекать к работе в медучреждениях вчерашних школьников. Запускают реализацию новой программы для старшеклассников. Как объяснили в ЦПД, учеников будут обучать химии и биологии с элементами практики в больницах. После обучения они могут получить статус младшего медперсонала и работать санитарами.

"Формально это кажется врагом как подготовка будущих медиков. Впрочем, на самом деле эта программа появилась из-за катастрофической ситуации с кадрами в больницах на оккупированных территориях. из-за войны, массовой мобилизации и бегстве квалифицированных специалистов лечить людей на ТОТ Луганщины просто некому", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики ЦПД резюмировали, что оккупанты пытаются вместо профессиональных врачей привлечь к работе в больницах наспех и формально обученных вчерашних школьников. Цель такой программы – хоть как-то скрыть катастрофу с врачами и медицинским персоналом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что России решили, что будут забирать "простых россиян" в армию круглый год.

Отмечается, что соответствующее решение поддержала российская госдума в первом чтении — теперь военкоматы смогут гонять россиян на медосмотры и собеседования не дважды, а постоянно — с 1 января по 31 декабря.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0X9DizBnxTdWgywKTwJ3CYokqC8swQcMuk9yAJrRfqEFfm1AbsEAALMBibiu8fcLdl
Теги:

Новости

Все новости