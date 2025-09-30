На оккупированных территориях не хватает врачей: захватчики привлекают к работе выпускников школ

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины ухудшается. В медицинских учреждениях не хватает медицинского персонала. Так что захватчики решили привлечь к работе выпускников школ.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупанты в Луганской области вынуждены привлекать к работе в медучреждениях вчерашних школьников. Запускают реализацию новой программы для старшеклассников. Как объяснили в ЦПД, учеников будут обучать химии и биологии с элементами практики в больницах. После обучения они могут получить статус младшего медперсонала и работать санитарами.

"Формально это кажется врагом как подготовка будущих медиков. Впрочем, на самом деле эта программа появилась из-за катастрофической ситуации с кадрами в больницах на оккупированных территориях. из-за войны, массовой мобилизации и бегстве квалифицированных специалистов лечить людей на ТОТ Луганщины просто некому", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики ЦПД резюмировали, что оккупанты пытаются вместо профессиональных врачей привлечь к работе в больницах наспех и формально обученных вчерашних школьников. Цель такой программы – хоть как-то скрыть катастрофу с врачами и медицинским персоналом.

