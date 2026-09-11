Реактивні дрони стали проблемою: чи здатна Україна знайти протидію смертельній зброї

Реактивні дрони стали для України новим викликом, оскільки через високу швидкість вони залишають значно менше часу для роботи ППО. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи зможе Україна протидіяти цій загрозі та коли можна очікувати помітних результатів.

ППО. Фото портал "Коментарі"

На думку чат-бот ChatGPT, Україна зможе суттєво посилити протидію реактивним дронам, однак вирішити проблему одним комплексом ППО не вийде. Швидкісні Shahed створюють значно менше часу для виявлення та перехоплення, через що можуть перевантажувати українську систему протиповітряної оборони.

Водночас українські розробники вже працюють над власними дронами-перехоплювачами. Наразі випробовуються апарати зі швидкістю понад 600 км/год. Якщо вони пройдуть бойові випробування та їх вдасться швидко запустити в серійне виробництво, ситуація може помітно змінитися.

ChatGPT очікує перших відчутних результатів уже восени 2026 року. Повноцінне масштабування, на його думку, можливе ближче до кінця 2026-го або у 2027 році.

Ключовою умовою має стати поєднання різних засобів: радарів, дронів-перехоплювачів, мобільної ППО та дорогих ракет для найскладніших цілей.

Чат-бот Gemini також вважає реактивні дрони серйозним викликом. Їхня головна перевага — швидкість, яка скорочує час для виявлення та знищення. Через це звичні способи боротьби з повільнішими “Шахедами” можуть бути недостатніми.

За версією Gemini, основу протидії мають становити зенітні керовані ракети та українські дрони-перехоплювачі. Окремо чат-бот виділяє РЕБ, який може впливати на навігацію та зв’язок безпілотників.

Gemini прогнозує появу ефективних масових рішень протягом кількох місяців впродовж 2026 року. Саму логіку відповіді чат-бот будує навколо швидкого розвитку українських технологій і створення ешелонованої системи захисту.

Чат-бот Grok оцінює ситуацію найбільш оптимістично. Він вважає, що Україна вже зараз створює відповідь на реактивні дрони, а процес триває активно. Зазначає, що нові реактивні "Шахеди" значно швидші за попередні версії, тому звичайні FPV-перехоплювачі стають менш ефективними. Водночас, як зазначає Grok, в Україні вже розробляються кілька типів швидкісних дронів-перехоплювачів.

Зазначає, що окремі такі апарати здатні розганятися до 500-600 км/год, а один із названих зразків, Alexa Spatium, нібито вже прийнятий на озброєння. Крім перехоплювачів, Grok говорить про використання авіації, гарматних систем, РЕБ та зенітних засобів.

Головна проблема, за його оцінкою, — масштаб. Для помітного ефекту потрібні не сотні, а тисячі перехоплювачів. Якщо нинішні темпи збережуться, Grok очікує помітного покращення вже восени-взимку 2026 року.

Усі три чат-боти сходяться в одному: реактивні дрони суттєво ускладнюють роботу ППО через високу швидкість, тому Україні потрібні нові способи перехоплення. Також всі моделі ШІ висловлюють переконання, що протидія буде знайдена, і вже зараз проводиться активна робота у цьому напрямку.

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