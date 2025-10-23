Раз і назавжди розв'яжемо питання КАБів: які винищувачі допоможуть вирішити проблеми

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна та Швеція 22 жовтня підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. За словами прем’єр-міністра Швеції, угода не передбачає негайних постачань літаків і розрахована на тривалу перспективу. Чому саме на ці винищувачі Україні вирішила робити ставку? Коли отримає перші з них? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Винищувач Gripen. Фото: з відкритих джерел
Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів в ефірі Громадського радіо, що для початку процесу потрібно укласти контракт або низку контрактів, бо Швеція сама по собі не може випускати ці літаки. Вона має узгодити це зі США, бо багато компонентів американських на цих літаках.
Щодо того чи підходить Україні функціонал винищувачів Gripen E експерт з авіації зазначив, що війна і 150 штук – це загалом все одно менше, ніж сучасних літаків у Росії. Причому, мінімально вдвічі менше, якщо брати лише по винищувачах Су-35 і Су-30СМ. У росіян їх десь під три сотні, але все одно це велика допомога і головне – тепер про якість. Ці літаки вже здатні вести повітряні бої з росіянами, бо, по-перше, вони мають радари з фазованими антенними решітками, які дійсно бачать російські літаки за 250-300 кілометрів.
По-друге, вони можуть отримати американські найсучасніші ракети, і завдяки цьому радару, ракети дальністю 160 кілометрів можуть з цих винищувачів використовувати, з Gripen E. Тому що ті, що ми отримали, навіть, якщо нам надійдуть далекобійні ракети – наші радари бачать на меншу відстань, на тих F-16, що ми отримали.
Крім того, за словами Валерія Романенка Gripen E – носій ракет Taurus.
Що до строків поставок винищувачі, то експерт говорить, що у кращому випадку, якщо шведи зі своїх запасів або зі своїх підрозділів дадуть кілька літаків – це 2026 рік, друга половина року. Якщо будемо чекати серійних літаків з виробництва – це десь починаючи з 2027 року.
Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив в ефірі телемарафону, що Gripen не є дуже унікальним винищувачем. Коштує Gripen трішки дешевше, ніж F-16, але й менший від нього за розмірами.
За його словами, перебувають вони в небагатьох країнах світу на озброєнні: Швеції, Словаччині, Польщі, Малайзії. Але та кількість літаків, яка стоїть на озброєнні у цих країн, вона невеличка (обліковується одиницями, десь 13, десь – 15 штук).
У Gripen, за словами експерта, такі ж переваги, як і в інших, наприклад, F-16. Це активна фазована решітка, двигун, радіус. Та загалом, всі літаки країн НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 і т.д), які стоять на озброєнні країн, які є членами Альянсу, кращі, ніж будь-які літаки РФ. Навіть – найсучасніші. Ціна Gripen (одного літака) становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання.
Читайте також на порталі "Коментарі" — підписано історичну угоду: Україна отримає понад 100 сучасних винищувачів.