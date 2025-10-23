Раз і назавжди розв'яжемо питання КАБів: які винищувачі допоможуть вирішити проблеми

Україна та Швеція 22 жовтня підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. За словами прем’єр-міністра Швеції, угода не передбачає негайних постачань літаків і розрахована на тривалу перспективу. Чому саме на ці винищувачі Україні вирішила робити ставку? Коли отримає перші з них? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Винищувач Gripen. Фото: з відкритих джерел

Шведські радари одні з найкращих у світі

Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів в ефірі Громадського радіо, що для початку процесу потрібно укласти контракт або низку контрактів, бо Швеція сама по собі не може випускати ці літаки. Вона має узгодити це зі США, бо багато компонентів американських на цих літаках.

"Там основна маса, звичайно, шведські – обладнання шведське, радар шведський, до речі, шведські радари одні з найкращих у світі літакові радари, але там є, наприклад, двигун, це ліцензія американська, є ряд секретних компонентів, та сама Link 16 (військовий інтернет, який передає інформацію на борт літака). Тобто, поки що там, навіть після підписання цього листа, потрібно буде провести цілий ряд узгоджень з виробниками окремих компонентів цього літака" — зазначив експерт.

Щодо того чи підходить Україні функціонал винищувачів Gripen E експерт з авіації зазначив, що війна і 150 штук – це загалом все одно менше, ніж сучасних літаків у Росії. Причому, мінімально вдвічі менше, якщо брати лише по винищувачах Су-35 і Су-30СМ. У росіян їх десь під три сотні, але все одно це велика допомога і головне – тепер про якість. Ці літаки вже здатні вести повітряні бої з росіянами, бо, по-перше, вони мають радари з фазованими антенними решітками, які дійсно бачать російські літаки за 250-300 кілометрів.

По-друге, вони можуть отримати американські найсучасніші ракети, і завдяки цьому радару, ракети дальністю 160 кілометрів можуть з цих винищувачів використовувати, з Gripen E. Тому що ті, що ми отримали, навіть, якщо нам надійдуть далекобійні ракети – наші радари бачать на меншу відстань, на тих F-16, що ми отримали.

Крім того, за словами Валерія Романенка Gripen E – носій ракет Taurus.

"Щоправда, зменшеного варіанту, але все ж далекобійних крилатих ракет. Ну і, можливо, ракет Meteor. Це найсучасніша, найдалекобійніша європейська ракета з дальністю 200 кілометрів. Тобто, ми зможемо вже вступати в реальні повітряні бої з російськими винищувачами. А головне – нищити винищувачі КАБів, що зараз ми не здатні робити", — зауважив експерт.

Що до строків поставок винищувачі, то експерт говорить, що у кращому випадку, якщо шведи зі своїх запасів або зі своїх підрозділів дадуть кілька літаків – це 2026 рік, друга половина року. Якщо будемо чекати серійних літаків з виробництва – це десь починаючи з 2027 року.

У Gripen, за словами експерта, такі ж переваги, як і в інших, наприклад, F-16

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив в ефірі телемарафону, що Gripen не є дуже унікальним винищувачем. Коштує Gripen трішки дешевше, ніж F-16, але й менший від нього за розмірами.

"Через це він витрачає менше пального, але й має менше бойове навантаження, яке він може на себе набирати. Це – непоганий літак, може брати вагу трохи більшу, ніж 5 т (бойове навантаження), а F-16 – майже 8 т. Це – суттєва різниця. Якщо порівнювати ці літаки, то дальність польоту в них майже однакова. Та винищувачів було виготовлено не дуже багато, зараз на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць", – зазначив експерт.

За його словами, перебувають вони в небагатьох країнах світу на озброєнні: Швеції, Словаччині, Польщі, Малайзії. Але та кількість літаків, яка стоїть на озброєнні у цих країн, вона невеличка (обліковується одиницями, десь 13, десь – 15 штук).

У Gripen, за словами експерта, такі ж переваги, як і в інших, наприклад, F-16. Це активна фазована решітка, двигун, радіус. Та загалом, всі літаки країн НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 і т.д), які стоять на озброєнні країн, які є членами Альянсу, кращі, ніж будь-які літаки РФ. Навіть – найсучасніші. Ціна Gripen (одного літака) становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання.

