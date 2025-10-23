Раз и навсегда решим вопрос КАБов: какие истребители помогут решить проблемы

Украина и Швеция 22 октября подписали соглашение о намерениях по будущей закупке от 100 до 150 новых истребителей Gripen. По словам премьер-министра Швеции, соглашение не предусматривает немедленных поставок самолетов и рассчитано на длительную перспективу. Почему именно на эти истребители Украина решила сделать ставку? Когда получит первые из них? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель Gripen. Фото: из открытых источников

Шведские радары одни из лучших в мире

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в эфире Общественного радио, что для начала процесса нужно заключить контракт или ряд контрактов, потому что Швеция сама по себе не может выпускать эти самолеты. Она должна согласовать это с США, потому что многие американские компоненты на этих самолетах.

"Там основная масса, конечно, шведские – оборудование шведское, радар шведский, кстати, шведские радары одни из лучших в мире самолетные радары, но там есть, например, двигатель, это лицензия американская, есть ряд секретных компонентов, та же Link 16 (военный интернет, который передает информацию на борт самолета). То есть пока там, даже после подписания этого письма, нужно будет провести целый ряд согласований с производителями отдельных компонентов этого самолета", — отметил эксперт.

Относительно того, подходит ли Украине функционал истребителей Gripen E, эксперт по авиации отметил, что война и 150 штук – это в целом все равно меньше, чем современных самолетов в России. Причем минимально вдвое меньше, если брать только по истребителям Су-35 и Су-30СМ. У россиян их где-то около трехсот, но все равно это большая помощь и главное – теперь о качестве. Эти самолеты уже способны вести воздушные бои с россиянами, потому что, во-первых, у них есть радары с фазированными антенными решетками, которые действительно видят российские самолеты в 250-300 километрах.

Во-вторых, они могут получить американские самые современные ракеты, и благодаря этому радару, ракеты дальностью 160 километров могут из этих истребителей использовать, с Gripen E. Потому что те, что мы получили, даже если нам поступят дальнобойные ракеты – наши радары видят на меньшее расстояние, на тех F-16, которые мы получили.

Кроме того, по словам Валерия Романенко Gripen E – носитель ракет Taurus.

"Правда, уменьшенного варианта, но все же дальнобойных крылатых ракет. Ну и, может быть, ракет Meteor. Это самая современная, дальнобойная европейская ракета с дальностью 200 километров. То есть мы сможем уже вступать в реальные воздушные бои с российскими истребителями. А главное – уничтожать истребители КАБов, что сейчас мы не способны делать", — заметил эксперт.

Что касается сроков поставок истребители, то эксперт говорит, что в лучшем случае, если шведы из своих запасов или своих подразделений дадут несколько самолетов – это 2026 год, вторая половина года. Если будем ждать серийных самолетов по производству – это где-то, начиная с 2027 года.

У Gripen, по словам эксперта, такие же преимущества, как и у других, например, F-16

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил в эфире телемарафона, что Gripen не очень уникальный истребитель. Стоит Gripen немного дешевле, чем F-16, но и меньше его по размерам.

"Из-за этого он тратит меньше горючего, но и имеет меньшую боевую нагрузку, которую он может на себя набирать. Это – неплохой самолет, может брать вес чуть больше 5 т (боевая нагрузка), а F-16 – почти 8 т. Это – существенная разница. Если сравнивать эти самолеты, то дальность полета у них почти одинакова. И истребителей было изготовлено не очень много, сейчас на вооружении стран стоит менее 250 единиц", – отметил эксперт.

По его словам, они находятся в немногих странах мира на вооружении: Швеции, Словакии, Польше, Малайзии. Но то количество самолетов, которое стоит на вооружении у этих стран, оно небольшое (учитывается единицами, где-то 13, где-то – 15 штук).

У Gripen, по словам эксперта, такие же преимущества, как и у других, например, F-16. Это активная фазированная решетка, двигатель, радиус. В целом, все самолеты стран НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 и т.д.), стоящие на вооружении стран, являющихся членами Альянса, лучше, чем любые самолеты РФ. Даже самые современные. Цена Gripen (одного самолета) составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения.

