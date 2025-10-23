Раз и навсегда решим вопрос КАБов: какие истребители помогут решить проблемы

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина и Швеция 22 октября подписали соглашение о намерениях по будущей закупке от 100 до 150 новых истребителей Gripen. По словам премьер-министра Швеции, соглашение не предусматривает немедленных поставок самолетов и рассчитано на длительную перспективу. Почему именно на эти истребители Украина решила сделать ставку? Когда получит первые из них? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Истребитель Gripen. Фото: из открытых источников
Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в эфире Общественного радио, что для начала процесса нужно заключить контракт или ряд контрактов, потому что Швеция сама по себе не может выпускать эти самолеты. Она должна согласовать это с США, потому что многие американские компоненты на этих самолетах.
Относительно того, подходит ли Украине функционал истребителей Gripen E, эксперт по авиации отметил, что война и 150 штук – это в целом все равно меньше, чем современных самолетов в России. Причем минимально вдвое меньше, если брать только по истребителям Су-35 и Су-30СМ. У россиян их где-то около трехсот, но все равно это большая помощь и главное – теперь о качестве. Эти самолеты уже способны вести воздушные бои с россиянами, потому что, во-первых, у них есть радары с фазированными антенными решетками, которые действительно видят российские самолеты в 250-300 километрах.
Во-вторых, они могут получить американские самые современные ракеты, и благодаря этому радару, ракеты дальностью 160 километров могут из этих истребителей использовать, с Gripen E. Потому что те, что мы получили, даже если нам поступят дальнобойные ракеты – наши радары видят на меньшее расстояние, на тех F-16, которые мы получили.
Кроме того, по словам Валерия Романенко Gripen E – носитель ракет Taurus.
Что касается сроков поставок истребители, то эксперт говорит, что в лучшем случае, если шведы из своих запасов или своих подразделений дадут несколько самолетов – это 2026 год, вторая половина года. Если будем ждать серийных самолетов по производству – это где-то, начиная с 2027 года.
Военный эксперт Алексей Гетьман отметил в эфире телемарафона, что Gripen не очень уникальный истребитель. Стоит Gripen немного дешевле, чем F-16, но и меньше его по размерам.
По его словам, они находятся в немногих странах мира на вооружении: Швеции, Словакии, Польше, Малайзии. Но то количество самолетов, которое стоит на вооружении у этих стран, оно небольшое (учитывается единицами, где-то 13, где-то – 15 штук).
У Gripen, по словам эксперта, такие же преимущества, как и у других, например, F-16. Это активная фазированная решетка, двигатель, радиус. В целом, все самолеты стран НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 и т.д.), стоящие на вооружении стран, являющихся членами Альянса, лучше, чем любые самолеты РФ. Даже самые современные. Цена Gripen (одного самолета) составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения.
