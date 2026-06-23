Ракетний апокаліпсис у Росії: у шести областях оголошено тривогу, під ударом опинилося Підмосков'я

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Недилько Ксения
На території Російської Федерації оголошено масштабну повітряну тривогу через стрімке поширення ракетної загрози. Небезпека охопила не лише прикордонні регіони, а й зафіксована у глибині країни. За повідомленнями моніторингових служб, ситуація в низці областей залишається критичною через стрімкий підліт повітряних цілей.
Ілюстративне фото
Географія паніки серед місцевого населення швидко розширюється. Зокрема, "ракетну небезпеку оголосили у Воронезькій, Липецькій, Ростовській та Волгоградській областях", що змусило місцеву владу активувати системи сповіщення. Майже одночасно з цим тривожні сирени залунали і в інших суб'єктах федерації — "ракетну небезпеку оголосили в Астраханській та Владимирській областях", які розташовані на значній відстані від лінії фронту.
Епіцентром реальних руйнувань знову стали об'єкти в Бєлгородській області, де зафіксовано одразу кілька точних прильотів по промислових потужностях. Російські медіа та очевидці повідомляють про серйозні наслідки атаки.
Панічні настрої дісталися і безпосередніх околиць російської столиці, де цивільні служби екстрено намагаються мінімізувати можливі жертви.
Окрім загрози фізичних руйнувань, у регіоні готуються до комунікаційного блекауту, оскільки через роботу засобів радіоелектронної боротьби та пошкодження інфраструктури "можливі перебої інтернету" найближчим часом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському Воронежі під потужний ракетний удар потрапив завод напівпровідникових приладів "Сборка" (офіційна назва — АТ "ВЗПП-С"). Про успішне ураження важливого промислового об'єкта повідомили у Генштабі ЗСУ.