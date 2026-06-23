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Ракетний апокаліпсис у Росії: у шести областях оголошено тривогу, під ударом опинилося Підмосков'я

Масштабна повітряна загроза в РФ: росіян закликають ховатися на парковках, прогнозують зникнення інтернету

23 червня 2026, 10:46
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Недилько Ксения

На території Російської Федерації оголошено масштабну повітряну тривогу через стрімке поширення ракетної загрози. Небезпека охопила не лише прикордонні регіони, а й зафіксована у глибині країни. За повідомленнями моніторингових служб, ситуація в низці областей залишається критичною через стрімкий підліт повітряних цілей.

Ракетний апокаліпсис у Росії: у шести областях оголошено тривогу, під ударом опинилося Підмосков'я

Ілюстративне фото

Географія паніки серед місцевого населення швидко розширюється. Зокрема, "ракетну небезпеку оголосили у Воронезькій, Липецькій, Ростовській та Волгоградській областях", що змусило місцеву владу активувати системи сповіщення. Майже одночасно з цим тривожні сирени залунали і в інших суб'єктах федерації — "ракетну небезпеку оголосили в Астраханській та Владимирській областях", які розташовані на значній відстані від лінії фронту.

Ракетний апокаліпсис у Росії: у шести областях оголошено тривогу, під ударом опинилося Підмосков'я - фото 2

Епіцентром реальних руйнувань знову стали об'єкти в Бєлгородській області, де зафіксовано одразу кілька точних прильотів по промислових потужностях. Російські медіа та очевидці повідомляють про серйозні наслідки атаки.

Ракетний апокаліпсис у Росії: у шести областях оголошено тривогу, під ударом опинилося Підмосков'я - фото 2

"У Бєлгородській області зафіксовано приліт по мельзаводу: на місці — пожежа", — констатують місцеві пропагандистські ресурси, публікуючи кадри густого диму. Проте цим інцидентом ситуація не обмежилася. Очевидці додають, що "ракети завітали й до Бєлгородщини", внаслідок чого "завдано удару по крейдовому заводу у населеному пункті Алєксєєвка".

Панічні настрої дісталися і безпосередніх околиць російської столиці, де цивільні служби екстрено намагаються мінімізувати можливі жертви.

"В підмосков'ї людей закликають сховатися в будівлі або парковці", — передають інформаційні пабліки, наголошуючи, що загроза є максимально реальною.

Окрім загрози фізичних руйнувань, у регіоні готуються до комунікаційного блекауту, оскільки через роботу засобів радіоелектронної боротьби та пошкодження інфраструктури "можливі перебої інтернету" найближчим часом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському Воронежі під потужний ракетний удар потрапив завод напівпровідникових приладів "Сборка" (офіційна назва — АТ "ВЗПП-С"). Про успішне ураження важливого промислового об'єкта повідомили у Генштабі ЗСУ.



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