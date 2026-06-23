Ракетный апокалипсис в России: в шести областях объявлена тревога, под ударом оказалось Подмосковье

На территории Российской Федерации объявлена масштабная воздушная тревога из-за стремительного распространения ракетной угрозы. Опасность охватила не только приграничные регионы, но зафиксирована в глубине страны. По сообщениям мониторинговых служб, ситуация в ряде областей остается критической из-за стремительного подлета воздушных целей.

География паники посреди местного населения скоро расширяется. В частности, "ракетную опасность объявили в Воронежской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях", что заставило местные власти активировать системы оповещения. Почти одновременно тревожные сирены раздались и в других субъектах федерации — "ракетную опасность объявили в Астраханской и Владимирской областях", которые расположены на значительном расстоянии от линии фронта.

Эпицентром реальных разрушений снова стали объекты в Белгородской области, где зафиксировано сразу несколько точных прилетов по промышленным мощностям. Российские медиа и очевидцы сообщают о серьезных последствиях атаки.

"В Белгородской области зафиксирован прилет по мельзаводу: на месте пожар", — констатируют местные пропагандистские ресурсы, публикуя кадры густого дыма. Однако этим инцидентом ситуация не ограничилась. Очевидцы добавляют, что "ракеты посетили и Белгородщину", в результате чего "нанесен удар по меловому заводу в населенном пункте Алексеевка".

Панические настроения достались и окрестностям российской столицы, где гражданские службы экстренно пытаются минимизировать возможные жертвы.

"В подмосковье людей призывают спрятаться в здании или парковке", — передают информационные паблики , отмечая, что угроза максимально реальна.

Кроме угрозы физических разрушений, в регионе готовятся к коммуникационному блекауту, поскольку из-за работы средств радиоэлектронной борьбы и повреждения инфраструктуры "возможны перебои интернета" в ближайшее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в российском Воронеже под мощный ракетный удар попал завод полупроводниковых приборов "Сборка" (официальное название — АО "ВЗПП-С"). Об успешном поражении важного промышленного объекта сообщили в Генштабе ВСУ.