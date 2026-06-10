Ракетні атаки Путіна стануть марними: Україна здивувала вкрай нестандартним рішенням

10 червня у Міністерстві закордонних справ України відбувся брифінг, під час якого обговорили низку важливих питань, серед яких – посилення української протиповітряної оборони та можливе проведення зустрічі президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту у Франції наступного тижня.

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У МЗС очікують, що найближчим часом з’являться конкретні результати щодо постачання систем Patriot та ракет для інших засобів ППО, які потрібні Україні для захисту повітряного простору. Речник відомства Георгій Тихий підкреслив, що необхідне обладнання вже знайдено, а домовленості щодо його отримання досягнуті на дипломатичному рівні, зокрема під час саміту Україна – NB8, який днями відбувся в Естонії.

Наразі серед ключових завдань залишається питання фінансування цих поставок. Міністерство покладає великі надії на майбутній саміт НАТО, що відбудеться менш ніж за місяць в Анкарі, де планується оголосити про суттєві досягнення у зміцненні української ППО. Тихий наголосив, що посилення протиповітряної оборони є одним із пріоритетів для президента та української дипломатії, а переговори з партнерами ведуться системно й на всіх рівнях.

Кожне обговорення з союзниками починається з підсумків досягнутих рішень та пошуку ресурсів для їх реалізації. Речник МЗС додав, що під час нещодавніх візитів Зеленського до Лондона та Таллінна були узгоджені нові кроки щодо зміцнення систем ППО, і зараз основним завданням дипломатів є якомога швидше їх впровадження.

Завдяки співпраці з низкою держав Україні вдалося знайти додаткові засоби для захисту повітряного простору, включно з системами ППО та ракетами-перехоплювачами. Крім того, міністерство відзначило, що серед союзників є ракети з обмеженим терміном придатності, які Україна прагне використати ефективно, аби не допустити їх утилізації на заводах виробників.

Портал "Коментарі" вже писав, що на полях саміту G7, який проходить у Франції, не виключається можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з колишнім президентом США Дональдом Трампом. У Міністерстві закордонних справ України підкреслюють, що Київ залишається відкритим до будь-яких контактів з американською стороною та підтримує діалог на всіх рівнях.