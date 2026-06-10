Ракетные атаки Путина станут тщетными: Украина удивила крайне нестандартным решением

10 июня в Министерстве иностранных дел Украины состоялся брифинг, в ходе которого обсудили ряд важных вопросов, среди которых – усиление украинской противовоздушной обороны и возможное проведение встречи президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях саммита во Франции на следующей неделе.

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В МИД ожидают, что в ближайшее время появятся конкретные результаты по поставкам систем Patriot и ракет для других средств ПВО, необходимых Украине для защиты воздушного пространства. Представитель ведомства Георгий Тихий подчеркнул, что необходимое оборудование уже найдено, а договоренности о его получении достигнуты на дипломатическом уровне, в частности, во время саммита Украина – NB8, который состоялся на днях в Эстонии.

Среди ключевых задач остается вопрос финансирования этих поставок. Министерство возлагает большие надежды на предстоящий саммит НАТО, который состоится менее чем через месяц в Анкаре, где планируется объявить о существенных достижениях по укреплению украинского ПВО. Тихий подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны является одним из приоритетов для президента и украинской дипломатии, а переговоры с партнерами ведутся системно и на всех уровнях.

Каждое обсуждение с союзниками начинается с итогов достигнутых решений и поиска ресурсов для их реализации. Представитель МИД добавил, что во время недавних визитов Зеленского в Лондон и Таллин были согласованы новые шаги по укреплению систем ПВО, и сейчас основной задачей дипломатов является как можно скорее их внедрение.

Благодаря сотрудничеству с рядом государств, Украине удалось найти дополнительные средства для защиты воздушного пространства, включая системы ПВО и ракеты-перехватчики. Кроме того, министерство отметило, что среди союзников есть ракеты с ограниченным сроком годности, которые Украина стремится использовать эффективно, чтобы не допустить их утилизации на заводах изготовителей.

Портал "Комментарии" уже писал , что на полях проходящего во Франции саммита G7 не исключается возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что Киев остается открытым для любых контактов с американской стороной и поддерживает диалог на всех уровнях.