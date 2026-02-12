logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ракетні атаки Путіна стануть марними: союзник України здивував терміновим рішенням
commentss НОВИНИ Всі новини

Ракетні атаки Путіна стануть марними: союзник України здивував терміновим рішенням

Фінансування здійснюватиметься як у рамках двосторонньої співпраці, так і через ініціативу PURL

12 лютого 2026, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Велика Британія оголосила про виділення понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 680 млн доларів) на зміцнення протиповітряної оборони України, задля термінового реагування на загрози повітряного простору. Про це на брифінгу в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Він підкреслив, що ці кошти будуть спрямовані на найнеобхідніші засоби ППО та посилення оборонних можливостей України.

Ракетні атаки Путіна стануть марними: союзник України здивував терміновим рішенням

Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні вдень я підтверджу, що Великобританія виділяє Україні додатково півмільярда фунтів стерлінгів на термінові засоби протиповітряної оборони", – зазначив міністр, додавши, що Британія виступає силою добра у світі.

У той же день у Брюсселі відбулися засідання Ради Україна-НАТО та Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", що координує міжнародну військову підтримку для Києва.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав оголошення Гілі, відзначивши, що така допомога є надзвичайно важливою для захисту української цивільної інфраструктури та населення, яке продовжує зазнавати ударів із боку агресора. Він також пояснив, що фінансування надаватиметься як на двосторонньому рівні між Великою Британією та Україною, так і в межах ініціативи PURL, що передбачає закупівлю озброєння у США. 

"Це справді значуще, адже Україна демонструє неабияку стійкість, чинить опір агресії, але її цивільна інфраструктура та населення потребують захисту від ракетних атак", – наголосив Рютте. 

Водночас він додав, що союзники та партнери, включно з Канадою та європейськими країнами, активно збільшують оборонні витрати у мільярдах доларів, нарощують оборонно-промисловий потенціал і сприяють зміцненню обороноздатності України.

Як вже писали "Коментарі", США активно працюють над тим, щоб переконати Індію відмовитися від закупівель нафти у Росії, країни-агресорки. Про це в інтерв’ю виданню Главред розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини