Ракетні атаки Путіна стануть марними: союзник України здивував терміновим рішенням

Велика Британія оголосила про виділення понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 680 млн доларів) на зміцнення протиповітряної оборони України, задля термінового реагування на загрози повітряного простору. Про це на брифінгу в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Він підкреслив, що ці кошти будуть спрямовані на найнеобхідніші засоби ППО та посилення оборонних можливостей України.

"Сьогодні вдень я підтверджу, що Великобританія виділяє Україні додатково півмільярда фунтів стерлінгів на термінові засоби протиповітряної оборони", – зазначив міністр, додавши, що Британія виступає силою добра у світі.

У той же день у Брюсселі відбулися засідання Ради Україна-НАТО та Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", що координує міжнародну військову підтримку для Києва.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав оголошення Гілі, відзначивши, що така допомога є надзвичайно важливою для захисту української цивільної інфраструктури та населення, яке продовжує зазнавати ударів із боку агресора. Він також пояснив, що фінансування надаватиметься як на двосторонньому рівні між Великою Британією та Україною, так і в межах ініціативи PURL, що передбачає закупівлю озброєння у США.

"Це справді значуще, адже Україна демонструє неабияку стійкість, чинить опір агресії, але її цивільна інфраструктура та населення потребують захисту від ракетних атак", – наголосив Рютте.

Водночас він додав, що союзники та партнери, включно з Канадою та європейськими країнами, активно збільшують оборонні витрати у мільярдах доларів, нарощують оборонно-промисловий потенціал і сприяють зміцненню обороноздатності України.

