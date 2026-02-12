Ракетные атаки Путина станут тщетными: союзник Украины удивил срочным решением

Великобритания объявила о выделении более 500 миллионов фунтов стерлингов (около 680 млн долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины для срочного реагирования на угрозы воздушного пространства. Об этом на брифинге в Брюсселе перед началом заседания министров обороны стран-членов НАТО сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили. Он подчеркнул, что эти средства будут направлены на необходимые средства ПВО и усиление оборонных возможностей Украины.

Фото: из открытых источников

"Сегодня днем я подтверждаю, что Великобритания выделяет Украине дополнительно полмиллиарда фунтов стерлингов на срочные средства противовоздушной обороны", – отметил министр, добавив, что Британия выступает силой добра в мире.

В тот же день в Брюсселе состоялись заседания Совета Украина-НАТО и Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", координирующий международную военную поддержку для Киева.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал объявление Гили, отметив, что такая помощь чрезвычайно важна для защиты украинской гражданской инфраструктуры и населения, которое продолжает нести удары со стороны агрессора. Он также пояснил, что финансирование будет предоставляться как на двустороннем уровне между Великобританией и Украиной, так и в рамках инициативы PURL, предусматривающей закупку вооружения у США.

"Это действительно значимо, ведь Украина демонстрирует недюжинную устойчивость, сопротивляется агрессии, но ее гражданская инфраструктура и население нуждаются в защите от ракетных атак", — подчеркнул Рютте.

В то же время он добавил, что союзники и партнеры, включая Канаду и европейские страны, активно увеличивают оборонные расходы в миллиардах долларов, наращивают оборонно-промышленный потенциал и способствуют укреплению обороноспособности Украины.

