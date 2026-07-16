Ракети розгромили великий обласний центр: місто у чорному диму, є жертва і руйнування

Посеред дня 16 липня Росія завдала чергового удару по Одесі. Повітряна тривога в місті тривала близько десяти хвилин, однак цього часу вистачило для ракетної атаки. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, є загиблий та постраждалий.

Фото: з відкритих джерел

Сигнал повітряної тривоги в Одеському районі оголосили о 12:55 і скасували вже о 13:05. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" – засобів ураження, які поєднують характеристики безпілотника та крилатої ракети. Повідомлялося, що вони рухалися з боку Чорного моря у напрямку Лиманки та Одеси.

Невдовзі після попередження в різних районах міста пролунала серія потужних вибухів. За інформацією місцевих ЗМІ, після ударів над місцем влучання здійнявся густий стовп чорного диму, який було видно з різних частин Одеси.

Керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі міста.

"Чергова ракетна атака на місто. Знову били по інфраструктурі", – зазначив він.к

Згодом очільник ОВА уточнив, що внаслідок атаки загинула одна людина. Крім того, щонайменше ще одна особа дістала поранення. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які ліквідовують наслідки обстрілу й встановлюють масштаби руйнувань.

Цього ж дня Одеса вже перебувала під ворожим ударом. Вранці російські війська атакували місто, внаслідок чого пошкоджень зазнав один із навчальних закладів. Після цього окупанти повторно завдали удару по обласному центру, спричинивши нові руйнування та людські жертви.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна не повинна витрачати ресурси на знищення російських танкерів, адже головною ціллю мають залишатися порти та морська інфраструктура країни-агресора. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.