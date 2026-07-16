logo_ukra

BTC/USD

64154

ETH/USD

1886.61

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ракети розгромили великий обласний центр: місто у чорному диму, є жертва і руйнування
commentss НОВИНИ Всі новини

Ракети розгромили великий обласний центр: місто у чорному диму, є жертва і руйнування

За інформацією місцевих ЗМІ, у місті пролунала серія потужних вибухів, після чого над місцем удару піднявся густий чорний дим

16 липня 2026, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Посеред дня 16 липня Росія завдала чергового удару по Одесі. Повітряна тривога в місті тривала близько десяти хвилин, однак цього часу вистачило для ракетної атаки. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, є загиблий та постраждалий.

Ракети розгромили великий обласний центр: місто у чорному диму, є жертва і руйнування

Фото: з відкритих джерел

Сигнал повітряної тривоги в Одеському районі оголосили о 12:55 і скасували вже о 13:05. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" – засобів ураження, які поєднують характеристики безпілотника та крилатої ракети. Повідомлялося, що вони рухалися з боку Чорного моря у напрямку Лиманки та Одеси. 

Невдовзі після попередження в різних районах міста пролунала серія потужних вибухів. За інформацією місцевих ЗМІ, після ударів над місцем влучання здійнявся густий стовп чорного диму, який було видно з різних частин Одеси.

Керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі міста.

"Чергова ракетна атака на місто. Знову били по інфраструктурі", – зазначив він.к

Згодом очільник ОВА уточнив, що внаслідок атаки загинула одна людина. Крім того, щонайменше ще одна особа дістала поранення. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які ліквідовують наслідки обстрілу й встановлюють масштаби руйнувань.

Цього ж дня Одеса вже перебувала під ворожим ударом. Вранці російські війська атакували місто, внаслідок чого пошкоджень зазнав один із навчальних закладів. Після цього окупанти повторно завдали удару по обласному центру, спричинивши нові руйнування та людські жертви.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна не повинна витрачати ресурси на знищення російських танкерів, адже головною ціллю мають залишатися порти та морська інфраструктура країни-агресора. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини