Ракеты разгромили большой областной центр: город в черном дыме, есть жертва и разрушение

Посреди дня 16 июля Россия нанесла очередной удар по Одессе. Воздушная тревога в городе длилась около десяти минут, однако в это время хватило для ракетной атаки. В результате обстрела зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, есть погибший и пострадавший.

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Сигнал воздушной тревоги в Одесском районе объявили в 12.55 и отменили уже в 13.05. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" – средств поражения, сочетающих характеристики беспилотника и крылатой ракеты. Сообщалось, что они двигались со стороны Черного моря в направлении Лиманки и Одессы.

Вскоре после предупреждения в разных районах города раздалась серия мощных взрывов. По информации местных СМИ, после ударов над местом попадания поднялся густой столб черного дыма, который был виден из разных частей Одессы.

Руководитель областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре города.

"Очередная ракетная атака на город. Снова били по инфраструктуре", — отметил он.

Впоследствии глава ОВА уточнил, что в результате атаки погиб один человек. Кроме того, по меньшей мере еще один человек получил ранения. На месте работают спасатели, медики и стражи порядка, которые ликвидируют последствия обстрела и устанавливают масштабы разрушений.

В этот день Одесса уже находилась под вражеским ударом. Утром российские войска атаковали город, в результате чего повреждения получил одно из учебных заведений. После этого оккупанты повторно нанесли удар по областному центру, нанеся новые разрушения и человеческие жертвы.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина не должна тратить ресурсы на уничтожение российских танкеров, ведь главной целью должны оставаться порты и морская инфраструктура страны-агрессора. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.