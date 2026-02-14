Ракети прибули за кілька днів до удару: Зеленський розкрив, як Україна врятувала небо

Україна змогла перехопити російські балістичні ракети під час масованої атаки 12 лютого завдяки протиракетам, отриманим лише за кілька днів до удару. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, у ніч атаки Росія випустила по Україні 24 балістичні ракети та 219 ударних дронів. Українська протиповітряна оборона змогла ефективно відреагувати завдяки новим ракетам-перехоплювачам, які прибули від міжнародних партнерів напередодні.

"Вони надійшли в неділю, а вже в ніч на четвер захищали наше небо", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що такі випадки не є поодинокими, і іноді постачання відбуваються буквально в останній момент перед новими атаками.

Президент наголосив, що однією з найкритичніших ситуацій під час війни є момент, коли запаси ракет ППО вичерпуються, а розвідка попереджає про нові удари. У таких умовах своєчасна допомога союзників стає вирішальною для захисту міст і цивільного населення.

Зеленський особливо відзначив роль європейських країн у забезпеченні протиракетної оборони. Значна частина ракет, здатних перехоплювати балістичні цілі, постачається в межах європейської програми підтримки.

Окрему подяку президент висловив Німеччині, Норвегії та Нідерландам за лідерство у наданні систем протиповітряної оборони. За його словами, саме ці системи допомагають Україні стримувати балістичні атаки та рятувати життя людей.

