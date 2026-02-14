logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ракети прибули за кілька днів до удару: Зеленський розкрив, як Україна врятувала небо
commentss НОВИНИ Всі новини

Ракети прибули за кілька днів до удару: Зеленський розкрив, як Україна врятувала небо

Європейська допомога дозволила перехопити російську балістику під час масованої атаки — без цього ППО могла залишитися беззахисною

14 лютого 2026, 14:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна змогла перехопити російські балістичні ракети під час масованої атаки 12 лютого завдяки протиракетам, отриманим лише за кілька днів до удару. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Ракети прибули за кілька днів до удару: Зеленський розкрив, як Україна врятувала небо

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, у ніч атаки Росія випустила по Україні 24 балістичні ракети та 219 ударних дронів. Українська протиповітряна оборона змогла ефективно відреагувати завдяки новим ракетам-перехоплювачам, які прибули від міжнародних партнерів напередодні.

"Вони надійшли в неділю, а вже в ніч на четвер захищали наше небо", — зазначив Зеленський. 

Він підкреслив, що такі випадки не є поодинокими, і іноді постачання відбуваються буквально в останній момент перед новими атаками.

Президент наголосив, що однією з найкритичніших ситуацій під час війни є момент, коли запаси ракет ППО вичерпуються, а розвідка попереджає про нові удари. У таких умовах своєчасна допомога союзників стає вирішальною для захисту міст і цивільного населення.

Зеленський особливо відзначив роль європейських країн у забезпеченні протиракетної оборони. Значна частина ракет, здатних перехоплювати балістичні цілі, постачається в межах європейської програми підтримки.

Окрему подяку президент висловив Німеччині, Норвегії та Нідерландам за лідерство у наданні систем протиповітряної оборони. За його словами, саме ці системи допомагають Україні стримувати балістичні атаки та рятувати життя людей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки що немає ясності, чи справді Росія готова припинити війну проти України, незважаючи на участь її представників у тристоронніх переговорах із Києвом та Вашингтоном. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини