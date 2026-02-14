logo

Ракеты прибыли за несколько дней до удара: Зеленский раскрыл, как Украина спасла небо
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракеты прибыли за несколько дней до удара: Зеленский раскрыл, как Украина спасла небо

Европейская помощь позволила перехватить российскую баллистику во время массированной атаки – без этого ПВО могла остаться беззащитной

14 февраля 2026, 14:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина смогла перехватить российские баллистические ракеты во время массированной атаки 12 февраля благодаря противоракетам, полученным всего за несколько дней до удара. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

Ракеты прибыли за несколько дней до удара: Зеленский раскрыл, как Украина спасла небо

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, в ночь атаки Россия выпустила по Украине 24 баллистических ракеты и 219 ударных дронов. Украинская противовоздушная оборона смогла эффективно отреагировать благодаря новым ракетам-перехватчикам, прибывшим от международных партнеров накануне.

"Они поступили в воскресенье, а уже в ночь на четверг защищали наше небо", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что такие случаи не единичны, и иногда поставки происходят буквально в последний момент перед новыми атаками.

Президент подчеркнул, что одной из самых критических ситуаций во время войны есть момент, когда запасы ракет ПВО иссякают, а разведка предупреждает о новых ударах. В таких условиях своевременная помощь союзников становится решающей для защиты городов и гражданского населения.

Зеленский особо отметил роль европейских стран в обеспечении противоракетной обороны. Значительная часть ракет, способных перехватывать баллистические цели, поставляется в рамках европейской программы поддержки.

Отдельную благодарность президент выразил Германии, Норвегии и Нидерландам за лидерство в предоставлении систем противовоздушной обороны. По его словам, именно эти системы помогают Украине сдерживать баллистические атаки и спасать жизнь людей.

