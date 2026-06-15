«Ракети отримали й розгорнули»: Зеленський заявив про нову партію боєприпасів для Patriot

Українські сили протиповітряної оборони нещодавно посилили свої спроможності завдяки новому постачанню від міжнародних партнерів. Про це повідомив Глава держави Володимир Зеленський під час відвідування Києво-Печерської лаври, яка зазнала руйнувань внаслідок чергового російського обстрілу.

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"Україна нещодавно отримала й розгорнула пакет ракет до Patriot", — заявив український лідер, підтвердивши, що передане озброєння вже захищає українське небо.

Водночас Президент звернув увагу на те, що інтенсивність ворожих ударів вимагає безперервного логістичного забезпечення. За словами Зеленського, одразу після бойового застосування цих дефіцитних засобів ураження країна змушена негайно розпочинати роботу над відновленням арсеналів.

"Якби Patriot було достатньо, — акцентував увагу Володимир Зеленський на потребах Збройних Сил України, — результати відбиття атаки були б іншими".

Він вкотре наголосив на критичній важливості збільшення кількості сучасних комплексів ППО, оскільки наявна кількість систем усе ще не дозволяє повністю закрити небо над усіма цивільними та історичними об'єктами країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заінтригував суспільство своєю реакцією на дії керівника Кремля. Під час спілкування з пресою журналістка поцікавилася у Президента, яке саме звернення чи слова він адресував би російському диктатору на тлі сьогоднішнього масованого удару по країні.

