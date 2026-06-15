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«Ракеты получили и развернули»: Зеленский заявил о новой партии боеприпасов для Patriot

Новый пакет ракет для Patriot уже на боевом дежурстве: Президент оценил работу противовоздушной обороны

15 июня 2026, 14:58
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Недилько Ксения

Украинские силы противовоздушной обороны недавно усилили свои возможности благодаря новой поставке от международных партнеров. Об этом сообщил Глава государства Владимир Зеленский во время посещения Киево-Печерской лавры, потерпевшей разрушения в результате очередных российских обстрелов.

«Ракеты получили и развернули»: Зеленский заявил о новой партии боеприпасов для Patriot

Иллюстративное фото

"Украина недавно получила и развернула пакет ракет к Patriot", — заявил украинский лидер, подтвердив, что переданное вооружение уже защищает украинское небо.

В то же время, Президент обратил внимание на то, что интенсивность вражеских ударов требует непрерывного логистического обеспечения. По словам Зеленского, сразу после боевого применения этих дефицитных средств поражения страна вынуждена немедленно начинать работу по восстановлению арсеналов.

"Если бы Patriot было достаточно, – акцентировал внимание Владимир Зеленский на потребностях Вооруженных Сил Украины, – результаты отражения атаки были бы другими".

Он в очередной раз отметил критическую важность увеличения количества современных комплексов ПВО, поскольку имеющееся количество систем все еще не позволяет полностью закрыть небо над всеми гражданскими и историческими объектами страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский заинтриговал общество своей реакцией на действия руководителя Кремля. Во время общения с прессой журналистка поинтересовалась у Президента, какое именно обращение или слова он адресовал бы российскому диктатору на фоне массированного сегодняшнего удара по стране.                                                                                                                                           



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