Радіаційна небезпека у Житомирській області: нова тривога

Що сталося



Хибна тривога

Увечері в Житомирській області спрацювало оповіщення про радіаційну небезпеку. Інформація швидко поширилася в соцмережах і місцевих чатах, спричинивши паніку серед населення, з огляду на чутливість теми та близькість регіону до зони Чорнобильської АЕС.

Водночас офіційні джерела не підтверджували жодних аварій або витоків радіації, що лише посилило плутанину.







Що з’ясувалося пізніше



Згодом було оголошено відбій тривоги. Як повідомили поінформовані джерела, сигнал радіаційної небезпеки був активований помилково.



Причиною стала повітряна загроза — проліт ворожого дрона-камікадзе типу "Shahed", під час якого було натиснуто не той тип оповіщення. Радіаційної небезпеки фактично не існувало.



