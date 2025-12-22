logo_ukra

Радіаційна небезпека у Житомирській області: нова тривога
commentss НОВИНИ Всі новини

Радіаційна небезпека у Житомирській області: нова тривога

У Житомирській області на короткий час було оголошено сигнал радіаційної небезпеки, що викликало хвилю занепокоєння серед місцевих мешканців. Згодом тривогу скасували — з’ясувалося, що загрози радіаційного характеру не існувало

22 грудня 2025, 01:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Що сталося

Радіаційна небезпека у Житомирській області: нова тривога

Хибна тривога

Увечері в Житомирській області спрацювало оповіщення про радіаційну небезпеку. Інформація швидко поширилася в соцмережах і місцевих чатах, спричинивши паніку серед населення, з огляду на чутливість теми та близькість регіону до зони Чорнобильської АЕС.                                                               

Водночас офіційні джерела не підтверджували жодних аварій або витоків радіації, що лише посилило плутанину.


Радіаційна небезпека у Житомирській області: нова тривога - фото 2

Що з’ясувалося пізніше

Згодом було оголошено відбій тривоги. Як повідомили поінформовані джерела, сигнал радіаційної небезпеки був активований помилково.

Причиною стала повітряна загроза — проліт ворожого дрона-камікадзе типу "Shahed", під час якого було натиснуто не той тип оповіщення. Радіаційної небезпеки фактично не існувало.

