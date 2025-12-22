logo

Радиационная опасность в Житомирской области: новая тревога
commentss НОВОСТИ Все новости

Радиационная опасность в Житомирской области: новая тревога

В Житомирской области на короткое время был объявлен сигнал радиационной опасности, что вызвало волну беспокойства среди местных жителей. Впоследствии тревогу отменили - выяснилось, что угрозы радиационного характера не существовало

22 декабря 2025, 01:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Что произошло

Радиационная опасность в Житомирской области: новая тревога

Погрешная тревога

Вечером в Житомирской области сработало уведомление о радиационной опасности. Информация быстро распространилась в соцсетях и местных чатах, вызвав панику среди населения, учитывая чувствительность темы и близость региона к зоне Чернобыльской АЭС.                                  

В то же время, официальные источники не подтверждали никаких аварий или утечек радиации, что лишь усилило путаницу.


Радиационная опасность в Житомирской области: новая тревога - фото 2

Что выяснилось позже

Впоследствии был объявлен отбой тревоги. Как сообщили информированные источники, сигнал радиационной опасности был активирован по ошибке.

Причиной стала воздушная угроза — пролет вражеского дрона-камикадзе типа Shahed, во время которого был нажат не тот тип оповещения. Радиационной угрозы практически не было.

