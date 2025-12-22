Радиационная опасность в Житомирской области: новая тревога

Что произошло



Погрешная тревога

Вечером в Житомирской области сработало уведомление о радиационной опасности. Информация быстро распространилась в соцсетях и местных чатах, вызвав панику среди населения, учитывая чувствительность темы и близость региона к зоне Чернобыльской АЭС.

В то же время, официальные источники не подтверждали никаких аварий или утечек радиации, что лишь усилило путаницу.







Что выяснилось позже



Впоследствии был объявлен отбой тревоги. Как сообщили информированные источники, сигнал радиационной опасности был активирован по ошибке.



Причиной стала воздушная угроза — пролет вражеского дрона-камикадзе типа Shahed, во время которого был нажат не тот тип оповещения. Радиационной угрозы практически не было.



