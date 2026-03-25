Рада готується до змін у роботі: Арахамія зробив заяву

Лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада може діяти "в складних умовах". Водночас він визнав, що є "певні труднощі" в її роботі. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Давида Арахамії в Telegram.

"Сьогодні Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах і те, про що говорив раніше — цей парламент не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи", — зазначив нардеп.

Водночас він визнав, що є певні "труднощі", і анонсував продовження роботи над ними.

"Але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці. Хочу подякувати кожному депутату за роботу. Рішення ухвалюються, готуємо більше форматів спільної роботи", — зауважив Давид Арахамія.

все більше підстав стверджувати, що ставка на переговори за посередництва США провалилися і варто готуватися до війни на роки з РФ. Президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику глави фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту в умовах, якщо Україні доведеться воювати "ще три роки".

Один із очільників "Слуги народу" зазначив, що є розуміння, що перемовини в тристоронньому форматі, швидше за все, будуть поставлені на паузу, бо жодна зі сторін не готова йти на поступки. Тому потрібно готувати план існування нинішнього парламенту ще впродовж одного, двох, трьох років.

